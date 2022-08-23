Как ВКЛ заставило Московию чеканить «Погоню» на своих монетах 23.08.2022, 8:56

Необычные деньги датируются эпохой великого князя Витовта.

Альбом-энциклопедию «100 манет Вялікага Княства Літоўскага» нельзя назвать академической монографией. Это и не научно-популярная брошюра. Скорее написанное с любовью эссе о нумизматике со множеством фото и новой информации, которой раньше не было в научном обиходе, пишет на budzma.org Алесь Киркевич.

Авторы книги — хорошо известный белорусским нумизматам исследователь Дмитрий Гулецкий и основатель аптеки-музея в Гродно Николай Дорошкевич. «История часто становится объектом манипуляции, а материальные памятники прошлого всегда беспристрастны», — эта фраза Гулецкого вынесена на обложку.

Основа книги — это 100 монет-памятников, через которые мы можем проследить историю страны от Миндовга до Августа II Саса. Безусловно, это не все монеты, которые за этот период ходили на наших землях или чеканились здесь. Это выборка, позволяющая взглянуть на политику и повседневность страны через историю маленьких кругляшей с весом иногда меньше грамма.

Рядом с каждой монетой авторы предоставляют ее антикварную цену. От 2 USD за «фальшак» медного солида 1660-х до… 80 000 USD за серебряную «полукопку» Сигизмунда Августа 1564 года. Цены идут с отсылкой к известным аукционам или — здоровому коллекционерскому мозгу. Вряд ли на них стоит ориентироваться как на абсолютную истину, скорее — это показатель редкости.

Могут ли белорусские деньги называться «рублями»?

Много внимания авторы уделяют ранним монетам ВКЛ, о которых раньше было мало информации. Это монеты Альгерда, Кейстута, Витовта, Ягайло или Константина Кариатовича. А еще — деньги из звериных шкур, которые, разумеется, мы не найдем в земле. Зато можем оценить висящие пломбы с государственными символами, которые к этим шкурам крепились.

Отдельно описываются «изрои» и «рубли» — слитки серебра фиксированного веса. Интересно, что «литовские рубли», которые фигурировали на рынке ВКЛ до XV века, разрушают миф о том, что само слово «рубль» — исключительно российское, а наша современная национальная валюта должна бы называться «талерами».

Как разменять такой рубль? Порезать. А еще можно расклепать на прутья, а из них наделать много мелких монет весом по 0.40 г — «пенязей».

Ранние монеты ВКЛ кажутся мелкими и неудобными в пользовании, но это не говорит о «дикости» нашего тогдашнего государства. Даже в Чехию для изготовления пражских денег в то же время привлекали итальянцев: серебро было, мастеров не было. Вдобавок, обычный крестьянин не имел ежедневной потребности в наличных, так как долгое время царил естественный обмен. Деньги — для городов и элит.

Откуда буддистские символы на монетах ВКЛ?

Присмотримся к монетам ВКЛ XIV—XV веков. Крохотный кругляк не мог вместить много информации, поэтому все лаконично: символ властелина, апелляция к религии, короткая надпись или — орнамент. Орнаментально монеты часто повторяли деньги Золотой Орды. Отсюда изображения барсов, подражание арабскому письму или — «плетенка».

Плетенка — один из символов буддизма, тибетский «узел долголетия». Символ долго путешествовал, попал к татарам, оттуда — на монеты ВКЛ. В 1380-х в Вильнюсе появился грошик с плетенкой и барсом. На другой стороне рядом с женским портретом написано MAGNA REGINA («Великая Королева»). Это может касаться как Богородицы, так и королевы Ядвиги, жены Ягайло.

На других монетах можно встретить надпись «БЕ ПОСОБИ» — «Богородица, помоги». Но не самая популярная надпись — «ПЕYАТЬ». То есть что-то легитимное. То, что носит на себе знак властелина. К чести авторов добавим: многие надписи они обозначают как нечитаемые, не играя в околонаучные версии.

Среди прочих монет внимание обращает московская денга с «Погоней» (!) 1420-х годов. Это было время взлета государства Витовта и династического кризиса в Московии. На монете видна сигнатура «ВЪ». В Москве руководил князь Василий, но поскольку буква помещена под «Погоней», авторы трактуют ее как знак влияния Витовта.

Варили заживо, отрезали руки, давали большие сроки…

Авторы также описывают «фальшаки» того времени. Не следует путать их с подражаниями, когда государство пытается копировать популярную монету другого государства. Здесь речь о мошенничестве внутри своего государства. Фальшивомонетчиков жестоко наказывали: варили заживо, отрезали руки, после — давали большие сроки заключения. Но дело процветало.

Фальшивомонетчику достаточно было создать копию востребованной на рынке серебряной монеты, но изготовить ее… из меди. Или — сильно занизить пробу. На момент, когда внешнее серебрение исчезнет, фальшарь будет уже далеко. Никто не найдет. Есть смысл рисковать.

Интересно, что в короне польской этим делом занимались не столько мелкие мошенники, сколько… феодалы, которые в неприступных для других замках могли делать все, что угодно. Толковые фальшивомонетчики «заметали следы» через запутывания знамений монетных дворов. Более простые «палились» на незнании орфографии: вместо LITVANIE могли написать LITVANEN — это немецкий вариант названия страны, что говорит о происхождении мошенников…

Было бы желание и — деньги

Книга оставляет приятное впечатление. Это не попытка исчерпывающе рассказать о теме, но яркий рассказ о ней. Приглашение узнать больше. Книга будет чудесным подарком исследователю, историку или каждому заинтересованному отечественной историей.

А еще — это подсказка для коллекционеров. Монеты ВКЛ — тот редкий случай, когда ты можешь не только смотреть на артефакты седой старины через стекло музейной экспозиции, но и собрать собственную коллекцию. Было бы желание и — деньги.

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