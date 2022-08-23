Гауляйтера Херсонской области Сальдо лечат в режиме «строгой секретности» 3 23.08.2022, 12:44

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Владимир Сальдо

Предатель находится в тяжелом состоянии.

Херсонского коллаборанта-гауляйтера Владимира Сальдо лечат в «режиме секретности» – о его терапии знает лишь узкий круг российских врачей. Пока предатель – по-прежнему в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает российское издание Baza. Отмечается, что Сальдо уже 17 дней находится в токсикореанимации института имени Склифосовского.

Его отравление осложнилось тромбоэмболией легочной артерии – закупоркой артерий тромбами. Врачи не приходят к нему во время общего обхода, поскольку ежедневный осмотр Сальдо проводит директор института.

Напомним, 5 августа российские пропагандисты сообщили, что оккупационный «глава администрации Херсонской области» Владимир Сальдо был введен в состояние медикаментозной комы после того, как его состояние резко ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Предателя Украины спецбортом доставили в Москву, в реанимацию токсикологического отделения НИИ имени Склифосовского.

Как сообщали росСМИ, врачи подозревали, что гауляйтера оккупационной администрации Херсона могли отравить. Тогда российские пропагандисты назначили виновных в отравлении Владимира Сальдо. По версии пропаганды, на тот свет предателя пытались отправить «новый повар и горничная», работавшие в доме коллаборанта.

Позже оккупанты «передумали» и заявили, что у Сальдо обнаружили «неуточненную энцефалопатию, гнойный трахеобронхит и пневмонию».

Теперь в России еще раз «передумали» по поводу причин ухудшения состояния здоровья Сальдо. После «последствий коронавируса» и ряда других диагнозов там вновь заявили об отравлении, на этот раз «боевыми ядовитыми веществами».

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