Полк Калиновского пополнился новыми бойцами

Полк Калиновского пополнился новыми бойцами6
- 23.08.2022, 15:42
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Добровольцев вдохновила идея освобождения Беларуси через освобождение Украины.
В состав полка вошла группа белорусских добровольцев, бывших членов «Антиавторитарного отряда», сообщает пресс-служба полка.
С первых дней полномасштабной войны отряд принимает участие в боевых действиях. Идея освобождения Беларуси через освобождение Украины оказалась тем объединяющим фактором, который привел добровольцев из «Антиавторитарного отряда» в Полк Калиновского.