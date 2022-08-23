закрыть
23 августа 2022, вторник, 16:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Полк Калиновского пополнился новыми бойцами

6
  • 23.08.2022, 15:42
  • 6,536
Полк Калиновского пополнился новыми бойцами

Добровольцев вдохновила идея освобождения Беларуси через освобождение Украины.

В состав полка вошла группа белорусских добровольцев, бывших членов «Антиавторитарного отряда», сообщает пресс-служба полка.

С первых дней полномасштабной войны отряд принимает участие в боевых действиях. Идея освобождения Беларуси через освобождение Украины оказалась тем объединяющим фактором, который привел добровольцев из «Антиавторитарного отряда» в Полк Калиновского.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников
Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип