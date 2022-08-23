Полк Калиновского пополнился новыми бойцами 6 23.08.2022, 15:42

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Добровольцев вдохновила идея освобождения Беларуси через освобождение Украины.

В состав полка вошла группа белорусских добровольцев, бывших членов «Антиавторитарного отряда», сообщает пресс-служба полка.

С первых дней полномасштабной войны отряд принимает участие в боевых действиях. Идея освобождения Беларуси через освобождение Украины оказалась тем объединяющим фактором, который привел добровольцев из «Антиавторитарного отряда» в Полк Калиновского.

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