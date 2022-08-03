«Покупаем один и тот же набор продуктов, а его цена каждый год растет непомерными темпами» 3.08.2022, 17:32

Как живут пенсионеры из Гомеля с доходом в 1280 рублей.

Ольга Александровна и Виктор Александрович, пенсионеры из Гомеля, поделились с «АиФ» информацией о доходах и тратах. Рассказ от лица Ольги Александровны.

Объявление в газете

- Наша жизнь с мужем никогда не была похожа на сказку. Всего добивались честным и тяжелым трудом. Мы выходцы из деревень, из многодетных семей. Приехали в большой город в поисках лучшей жизни. Познакомились по объявлению в газете. Тогда я жила у своей родственницы. В одном из выпусков печатного издания увидела объявление о том, что «умный, трудолюбивый мужчина 25-летнего возраста хочет познакомиться с девушкой для серьезных отношений». Я откликнулась, так и встретились. Через три месяца сыграли свадьбу в деревне. А потом вернулись в Гомель строить семейную жизнь. Я работала воспитателем в детском саду, сейчас на пенсии. Муж – водитель на одном государственном предприятии. Менее чем через год у него заканчивается контракт. Надеется, что продлят, так как мой Виктор – большой трудоголик.

Доход

Зарплата мужа – около 700 рублей в месяц. Мой доход – пенсия в 580 рублей. На жизнь хватает. После того как я вышла на заслуженный отдых, все равно продолжала работать. Но через три года появились внуки. Им была нужна бабушка, так как дочь в разводе. Ее бывший муж только платит алименты, а участия в жизни детей в плане воспитания не принимает. А дочь старается как можно больше работать, чтобы ее дети ни в чем не нуждались.

«Коммуналка» и связь

Мы живем в двухкомнатной квартире. За электричество, воду и прочее в «жировке» в прошлом месяце вышло около 80 рублей. Я далека от новых технологий, «мобильник» нужен исключительно для звонков – на это уходит около 15 рублей в месяц. Муж ежемесячно перечисляет себе на баланс 25-30 рублей, так как пользуется мобильным Интернетом.

Продукты и лекарства

Это самая затратная графа наших расходов. Казалось бы, всегда покупаем один и тот же набор продуктов, а его цена каждый год растет непомерными темпами. Думаю, что около 450-550 рублей точно тратим на продукты. И это с учетом того, что мы стараемся покупать еду в магазинах красных цен.

На мои лекарства уходит около 75 рублей в месяц. Так как я инвалид II группы, то спасают неплохие скидки на медицинские препараты. Боюсь представить, сколько бы отдавала денег за них без льготы. Траты мужа на лекарства – менее 60 рублей.

Одежда и транспорт

Расходы на одежду не ежемесячные, покупаем все по мере необходимости. Например, в прошлом месяце купила себе на рынке платье за 30 рублей, а мужу – рубашку с коротким рукавом за 25 руб.

У мужа есть автомобиль, который он брал в кредит еще в 2001 году. Так как автомобиль старый, то и мороки с ним много. Если что-то ломается – муж предпочитает разбираться с поломкой самостоятельно. Чаще всего пользуемся авто на выходных, когда едем в магазин. Но, бывает, и в поликлинику нужно съездить, и внучку на кружок отвезти. В месяц около 130 рублей уходит на обслуживание машины. Иногда эта сумма больше.

Еще изредка могу подъехать куда-то на троллейбусе или автобусе. На это уходит не более 10 рублей в месяц.

Все для дома

Очень люблю покупать текстиль и посуду для дома. Эти расходы составляют около 10-25 рублей в месяц. Стараюсь избегать таких трат, но мимо красивой вещи пройти очень сложно.

Средства гигиены – не более 10 рублей в месяц. Всегда что-то заканчивается: шампунь, мыло, зубная паста. Покупаю по мере необходимости. Бытовая химия, которая сильно выросла в цене за последнее время, забирает каждый месяц из кошелька около 15-25 рублей.

Бытовую технику покупаем редко. Но если что-то понадобилось – муж сразу ищет предложения на сайте купли-продажи б/у вещей. Например, весной приобрели хороший миксер всего за 35 рублей.

Внучки

Я помогаю дочери с детьми, чтобы она могла работать и не беспокоиться об их безопасности. Почти все свободное время внучки проводят под моей опекой. Старшей – 8 лет, младшей – 6. Девочки очень активные, им хочется и в парк на карусели, и побегать на площадке. Я стараюсь за ними успевать. Обычно дочь переводит мне деньги на карту, чтобы я лишний раз не тратила пенсию на их «хотелки». Но и самой хочется угодить внучкам! Около 30 рублей выделяю из своего бюджета на их развлечения или просто даю им эту сумму на карманные расходы.

Накопления

Заметила, что еще год назад копить деньги получалось легко. Минимум 50 долларов мы клали в «кубышку». Сейчас собираем в отечественной валюте. Стараемся хотя бы 100 рублей в месяц отложить. Да и есть на что! Коллега дочери продает загородный домик за 17 000 рублей. Осталось чуть-чуть накопить, и мы станем счастливыми обладателями дачи в 5 соток. Свой дом мы продали шесть лет назад, так как срочно требовались деньги по личным причинам.

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