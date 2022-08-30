Эксперт рассказал, чем занимается отстраненный от должности Шойгу 2 30.08.2022, 15:17

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СЕРГЕЙ ШОЙГУ

Министра обороны РФ понизили до завхоза?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, которого по данным британской разведки отстранили от должности, сейчас выполняет роль завхоза.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FreeDom, передает ТСН.

«Давайте будем говорить так, министр обороны РФ, по своей сути, является завхозом он не руководит военными операциями, и, например, мне непонятно, зачем британские средства массовой информации так акцентирую, что военное руководство России докладывает напрямую Путину. Они обязаны ему докладывать, потому что он – Верховный главнокомандующий», - отметил эксперт.

Тот факт, что Шойгу занимается какими-то вопросами, не связанными с боевым планированием, это его работа, это не большая беда, что он не принимает участия в планировании боевых операций, это не задача министра обороны, считает эксперт.

«Это очевидные вещи, которые не требуют дополнительного объяснения. Он и не должен заниматься планированием, для этого есть генерал Герасимов. Если бы генерала Герасимова отстранили, тогда это было уже более интересной информацией. А так, Шойгу является тенью Путина в Министерстве обороны, поэтому он будет выполнять свои задачи до тех пор, пока Путин будет считать это необходимым», - подытожил Грабский.

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