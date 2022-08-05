Войска РФ могут отступить от Изюма 5.08.2022, 9:33

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Американские аналитики назвали условие.

Эксперты ISW отмечают, что если Украина сможет усилить наступление на Изюм и одновременно переходить в контрнаступление на Херсонском направлении, то российским войскам под Харьковом, вероятно, придется отступать.

Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Серьезность проблемы, которая встанет перед российским командованием, непосредственно зависит от способности ВСУ проводить масштабные контрнаступательные операции одновременно на нескольких направлениях.

В случае стремительного наступления украинских сил на нескольких направлениях российским подразделениям придется отказаться от занятых рубежей западнее Изюма, или же максимально долго оборонять узлы наземных коммуникаций из РФ и пытаться удерживать нынешнюю линию фронта в Харьковской области. Однако такие силы будет необходимо перебрасывать с другого направления, что поставит под угрозу южные и восточные участки фронта.

Напомним, в последнее время оккупанты распространяют информацию о возможном повторном наступлении на Харьков. Впрочем, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что власть готова к любым действиям врага.

Между тем директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь выразил мнение, российские оккупационные войска на сегодня физически не могут занять Харьков. Однако если россиянам удастся прорвать оборону Донбасса, то они попытаются провести операцию на харьковском направлении.

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