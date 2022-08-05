На ферме в Дрогичине произошла детективная история

На ферме в Дрогичине произошла детективная история3
- 5.08.2022, 14:53
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Отличились двое жителей Ивацевичей.
Жители Ивацевичей, которым по 23 и 25 лет, арендовали в Минске грузовик, приехали в Дрогичин, украли на ферме семь коров стоимостью около 6 тысяч рублей, отвезли их в Ивацевичский район и продали.
Покупателю рассказали, что коровы принадлежат знакомому, который не может их кормить.
Воров задержали, коров спасли и вернули домой.
«В отношении подозреваемых следователями возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц. Один из фигурантов ранее судим за кражу», – сообщает МВД.