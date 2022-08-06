Украинцы показали видео успешного стрелкового боя с оккупантами в лесополосе 6.08.2022, 5:00

Результат – «двухсотые» и пленные.

Силы спецопераций «Азов» опубликовали видео успешной операции по штурму замаскированных в лесополосе позиций российских оккупантов.

Сначала разведгруппа тщательно проверила местность. После этого отработали штурмовики. В ходе операции бойцы ССО «Азов» оцепили группу, численностью около 10 человек.

По словам азовцев, оккупанты рассчитывают на поддержку бронетехники или артиллерии. Когда доходит до боя «кость в кость», они не выдерживают морально, «сливаются».

«Потому что мы дома, на своей земле, мы ее отбиваем. А они – никто и не хотят дохнуть за эту землю», – сказал боец с позывным «Хмурый». В том бою он получил ранение.

После предложения сдаться оккупанты начали бежать. По ним отработали ВОГами из дронов. Результат – «двухсотые» и пленные. Более подробно смотрите в видео.

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