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Немецкие ученые рекомендуют для здоровья пить воду от вареного картофеля

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  • 6.08.2022, 8:46
  • 4,206
Немецкие ученые рекомендуют для здоровья пить воду от вареного картофеля

Напиток назвали «отваром Гиппократа».

Ученые из Немецкого института питания называют картофельный бульон отваром Гиппократа и считают его универсальным средством, пишет cursorinfo.co.il.

Так «картофельный отвар» отлично выводит из организма шлаки и очищает кишечник от слизи, помогает облегчить симптомы артрита. Регулярное употребление картофельного бульона помогает нормализовать артериальное давление, а при простуде следует подышать над бульоном, накрыв его полотенцем.

Правда, чтобы в картофельном бульоне сохранились все полезные вещества, его нужно правильно приготовить.

Картофель перед варкой очищать не нужно, так как в кожуре содержится до 50% от общего количества витаминов. Картофель нужно хорошо промыть и погрузить в кипяток. Эти секреты помогут приготовить настоящий лечебный напиток.

Противопоказания:

Картофельный отвар нельзя пить людям, страдающим сахарным диабетом, пониженным давлением и аллергией.

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