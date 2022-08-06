Си Цзиньпин ждет победителя 3 Виталий Портников

6.08.2022, 11:10

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Виталий Портников

Китай старается извлечь выгоды из войны РФ с Украиной.

На 161 день войны России против Украины Владимир Зеленский дал первое интервью китайскому изданию. В разговоре с журналистами South China Morning Post украинский президент призвал председателя КНР Си Цзиньпина содействовать прекращению войны России против его страны. Си Цзиньпин, кстати, один из немногих лидеров ведущих стран мира, который даже и не пытался после российского нападения общаться с Зеленским.

А в международных организациях китайские дипломаты, как правило, повторяют российские пропагандистские нарративы, утверждают, что «одно государство не может решать вопросы своей безопасности за счет другого» (явно имея ввиду не Россию) и что к российскому нападению на Украину привело возможное расширение НАТО — хотя за это время Альянс принял решение о присоединении Финляндии и Швеции, и ни о каком нападении на эти страны в Москве даже не помышляют.

КИТАЙ ПРИГОДИТСЯ ПРИ ЛЮБОЙ ВЛАСТИ

Си Цзиньпин и другие китайские руководители вряд ли прислушаются к призывам Владимира Зеленского. Тем более сейчас, когда интервью украинского президента появилось в близкой к властям КНР газете рядом с новостями о военных учениях НОАК в Тайваньском проливе. Пекин вряд ли заинтересует возможность участвовать в восстановлении Украины после войны. Вряд ли хотя бы уже потому, что китайскому руководству совершенно все равно, в восстановлении какой Украины участвовать.

Китайцы уверены, что если Украина восстановит свой суверенитет на захваченных территориях и отстоит независимость, без их услуг в Киеве не обойдутся. Ну а если Украина проиграет — участвовать в «восстановлении» китайские компании будут приглашены уже Путиным. И им будет даже лучше, потому что в этом случае у КНР не появятся западные конкуренты. Так какая разница, зачем обострять отношения с Москвой?

У Си Цзиньпина и Зеленского могут быть разные представления о причинах и последствиях российско-украинской войны. Для украинского президента эта война связана прежде всего с защитой суверенитета и территориальной целостности его страны, с правом его народа существовать и самому определять вектор собственного развития. Но китайский председатель может смотреть на эту войну куда шире. Например, так, как смотрит спикер Палаты представителей американского конгресса Ненси Пелоси, которая в минуты своего прилета на Тайвань опубликовала в The Washington Post статью о причинах своей поездки.

БОРЬБОЙ АВТОРИТАРИЗМА И ДЕМОКРАТИИ

Госпожа Пелоси, вспомнившая, кстати, в этом тексте о своем пребывании в Киеве, объясняла прилет в Тайбэй борьбой авторитаризма и демократии. «По мере того, как Россия ведет свою преднамеренную, незаконную войну против Украины, убивая тысячи ни в чем не повинных людей — а среди них даже детей — важно, чтобы Америка и наши союзники ясно дали понять, что мы никогда не покоримся автократам» — заявила Пелоси.

Но если спикер Палаты представителей США заинтересована в победе демократии, то председатель КНР точно так же заинтересован в успехе авторитаризма. Он просто играет за другую команду. Поражение России в ее войне против Украины будет означать для руководства Компартии Китая победу не Украины, а Соединенных Штатов и «коллективного Запада», демонстрацию того, что авторитарному государству не удается навязать свою волю соседней стране из-за энергичного сопротивления не только его собственного населения, но и всего демократического мира. И каковы, интересно, перспективы коммунистического Китая в мире, где демократия способна себя защитить?

Именно поэтому Си Цзиньпин не будет убеждать Владимира Путина в том, чтобы тот прекратил войну и вывел свое воинство с территории Украины. Напротив, Китай будет скупать российскую нефть и минимизировать вред, нанесенный экономике России западными санкциями. А китайская пропаганда вслед за российской будет повторять, что эта война нужна только Америке, и что если бы не зловредный Запад с его провокациями, то никакой войны бы не было.

Виталий Портников, «Обозреватель»

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