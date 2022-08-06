У автобусов МАЗ появились серьезные проблемы с безопасностью?
- 6.08.2022, 15:58
В Петербурге сгорел уже третий автобус белорусской компании.
Утром 5 августа в российском Санкт-Петербурге выгорел очередной пассажирский автобус МАЗ. Местные СМИ отмечают, что это пятый сгоревший пассажирский автобус с начала лета.
Местное управление МЧС получило сообщение о возгорании в 06:02 и уже через 20 минут пожар был потушен. Это случилось в Петродворцовом районе. Никто не пострадал. К тушению пожара были привлечены 2 единицы техники и 10 человек личного состава.
«Автобус марки «МАЗ» выгорел по всей площади», — говорится в сообщении МЧС.
Загорелся не новый газовый, а дизельный МАЗ, еще 2019 года выпуска. Всего с начала лета сгорели два новых МАЗа.