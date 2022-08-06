У автобусов МАЗ появились серьезные проблемы с безопасностью? 6.08.2022, 15:58

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

В Петербурге сгорел уже третий автобус белорусской компании.

Утром 5 августа в российском Санкт-Петербурге выгорел очередной пассажирский автобус МАЗ. Местные СМИ отмечают, что это пятый сгоревший пассажирский автобус с начала лета.

Местное управление МЧС получило сообщение о возгорании в 06:02 и уже через 20 минут пожар был потушен. Это случилось в Петродворцовом районе. Никто не пострадал. К тушению пожара были привлечены 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

«Автобус марки «МАЗ» выгорел по всей площади», — говорится в сообщении МЧС.

Загорелся не новый газовый, а дизельный МАЗ, еще 2019 года выпуска. Всего с начала лета сгорели два новых МАЗа.

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