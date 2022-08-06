Коммунальникам разрешили вскрывать квартиры белорусов 6.08.2022, 17:49

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Работникам ЖКХ разрешили доступ в квартиры без присутствия собственника.

Главный инженер Минского городского жилищного хозяйства Вячеслав Батура объяснил, в каких ситуациях и как именно в Беларуси будут вскрывать квартиры в отсутствие хозяев, информирует агентство «Минск-Новости».

Напомним, в Беларуси приняты новые правила, позволяющие работникам ЖКХ при необходимости вскрыть дверь квартиры без хозяев. Доступ в квартиру без присутствия собственника разрешили при серьезных авариях.

Специалист Минского городского жилищного хозяйства уточнил, в каких аварийных ситуациях квартиру вскроют. Это утечка бытового газа, порыв водопровода, «лопнувшие» батареи в отопительный сезон и т.д. Но будут ли вырезать двери болгаркой?

- Если возникнет острая необходимость, будут приниматься меры. Вообще, доступ в квартиру возможен только по солидарному решению представителей администрации района, ЖКХ, милиции в присутствии соседей или родственников, знакомых. Для вскрытия замка будут привлекаться специализированные организации, что позволит минимизировать повреждения двери. Ломать ее, разумеется, не станут, - добавил представитель Минского ЖКХ.

После устранения неполадки вскрытую дверь квартиры закроет тот же специалист. А дверь «опечатают»: оставят уведомление с датой, причиной вскрытия и контактными телефонами.

- По возвращении собственнику все объяснят, в том числе порядок возмещения ущерба, если это произойдет, - заключил специалист.

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