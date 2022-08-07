Как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
- 7.08.2022, 15:51
Фотофакт.
В «Минск Мир» сейчас продаются тысячи разнообразных квартир. Большинство из них, правда, не имеют отделки, но есть и готовые варианты. Внимание Realt.by привлекла эта четырехкомнатная квартира в доме «Диадема» на Аэродромной.
Эта двухуровневая квартира расположена в доме № 32 по улице Аэродромной. Многоэтажка под названием «Диадема» появилась в «Минск Мире» в числе первых — в 2017 году. Выставленная на продажу квартира находится на 17−18 этаже.
Общая площадь жилья составляет 124 квадратных метра. Высота потолков — 2,78.
На первом этаже квартиры расположились кухня-гостиная, три спальни, два санузла (один с ванной, второй с душевой кабиной) и гардеробная.
На втором этаже, куда ведет легкая винтовая лестница, нашлось место для комнаты отдыха.
Из небольшого помещения с диваном и телевизором можно попасть на открытую террасу. На крыше новостройки разместились шезлонги, зонт от солнца, подвесное кресло.
В объявлении отмечается, что квартира продается с мебелью и бытовой техникой. Более того, в стоимость входит и машино-место в подземном паркинге.
Стоимость квартиры — 295 тысяч долларов.