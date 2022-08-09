Россия приостановила транзит нефти через Украину 9.08.2022, 15:07

Транзит через Беларусь продолжается.

Россия приостановила экспорт нефти по южной части нефтепровода «Дружба», сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника. По этой ветке нефть получают Венгрия, Словакия и Чехия.

Они рассказали, что остановка транспортировки якобы связана с проблемой оплаты за транзит.

Российские пропагандистские медиа со ссылкой на представителя Транснефти пишут, что транзит через Беларусь по северной части нефтепровода в направлении Польши и Германии продолжается.

«При осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО «Транснефть». Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций. О том, что деньги не проходят и платеж невозможно осуществить, мы проинформировали Минэнерго России, а также российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении этих трех стран, и Укртранснафту», — сообщил представитель российской компании.

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