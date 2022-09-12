Стали известны подробности убийства под Ждановичами, где нашли два тела с огнестрельными ранениями 12.09.2022, 0:49

На место выезжали ОМОН и «Алмаз».

Появились подробности убийства в агрогородке Ждановичи Минского района, где после пожара были обнаружены два тела с огнестрельными ранениями. По информации МВД, минчанин убил знакомую и застрелился.

Ранее сообщалось, вечером 10 сентября в милицию поступила информация, что в одном из частных домов в Ждановичах слышны выстрелы. На место выбыли милиционеры, ОМОН и спецподразделение «Алмаз». По дороге силовикам стало известно, что дом, куда они направляются, горит. После того, как огонь потушили, из помещения достали женщину с огнестрельным ранением. Ее передали медикам, которые констатировали смерть.

— Правоохранители установили, что 50-летний минчанин в ходе совместного распития спиртного и возникшего конфликта выстрелил в 49-летнюю знакомую. После чего, предположительно, поджег дом и застрелился сам, — сообщили в Министерстве внутренних дел. — Его тело с признаками огнестрельного ранения было обнаружено в сгоревшем доме после ликвидации пожара. Оружие находилось при нем.

По данным МВД, ранее мужчина был судим за хулиганство. Следственный комитет возбудил уголовное дело за убийство.

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