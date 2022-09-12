Как белорус работал на стройке и в доставке, а потом выучил Java и уехал в Канаду 12.09.2022, 11:20

За свои 27 лет гродненец сменил несколько профессий.

За свои 27 лет гродненец Олег Шилюк успел побывать строителем, курьером «e-доставки» и даже отслужить в армии. В какой-то момент он понял, что работать на стройке в Гданьске или поднимать 15 кило арбузов на 9 этаж без лифта в Минске — не совсем то, чего он хочет от жизни. Парень самостоятельно изучил Java, стал Backend-разработчиком и недавно релокейтнулся в Канаду. Как ему это удалось — в материале dev.by.

«Пришлось обуть боты и взять в руки мастерок»

По образованию Олег — строитель. Говорит, этот выбор за него сделали родители, которые верили, что «Гродненский политех — лучшее место, куда можно пойти после девяти классов». Уже на втором курсе Олег понял, что строительство ему не очень-то и нравится. Но «было уже поздно». К тому же в колледже платили «неплохую стипендию» — где-то в районе 300 тысяч старыми.

После учёбы — два года распределения в местной строительной фирме. Первые полгода был мастером, но потом дела у компании пошли не очень, и Олегу пришлось «обуть боты и взять в руки мастерок». Работал на отделке — не под открытым небом, но приятного, говорит, было мало.

— Когда зимой в минус 15 переодеваешься в неотапливаемом помещении на картонке, ощущения, как во время примерки на рынке, — шутит Олег. — Ещё не отработал год, а уже окончательно понял, стройка — не моё. Грязь, пыль, холод постоянный.

Поступил на заочку в Брестский технический университет, скорее по инерции, чем по желанию. Забрали в армию (тогда как раз был период, когда отменили отсрочки для заочников). Когда вернулся, строительной фирмы, где работал, уже не существовало. На время восстановился в университет, но чем платить за образование — не понимал. В итоге забрал документы.

— Это ещё и было после деноминации 2016 года, когда «отрезали» нули, — вспоминает Олег. — В армии я не ощущал роста цен — там купить булочку в буфете за 80 копеек было верхом мечтаний. А тут вернулся в реальную жизнь, и совсем жёстко стало. Поэтому решил поехать на заработки в Польшу.

Но, конечно, всё пошло не по плану. Во-первых, говорит Олег, в фирме по трудоустройству в Польше «всё держалось на честном слове, никаких обязательств». Во-вторых, он работал в центре Гданьска, а жил в 30 километрах от черты города. Чтобы успеть на работу к семи, приходилось просыпаться ночью и час ехать на машине, чтобы потом работать на зимнем морском ветру. В таком темпе Олег выдержал три месяца, а потом вернулся домой. «Ещё и с последней зарплатой обманули — прислали на карточку в три раза меньше. Типичные приключения гастарбайтеров в другой стране», — подытоживает парень.

Днём и до ночи — арбузы и мука, утром — JavaRush

В Польше удалось скопить немного денег. На стройку больше не хотелось. Что дальше?

Вместе с девушкой Олег поехал в Минск и устроился в «е-доставку». До этого представлял себе курьера как человека с коробкой пиццы в руках, но оказалось, что ты несёшь 15 кило арбузов и 20 литров воды на 9 этаж, потому что в доме не работает лифт. «Зачем столько арбузов? Я не знаю! Это самый большой вопрос всех курьеров «е-доставки» — зачем людям столько арбузов, сахара, муки и вообще всех тяжёлых продуктов», — эмоционально говорит он.

— Мысль проработать всю жизнь в доставке не радовала. Были люди, которые в «е-доставке» с самого запуска. 10 лет они носят эти сумки с водой и мукой. Карьерного роста внутри практически нет, получить работу в офисе — как выиграть джек-пот, потому что на 300 курьеров условно два офисных места (как и на любой низкооплачиваемой физически тяжёлой работе).

В этом время сразу двое знакомых Олега «вошли в айти» (двоюродный брат и друг, который до того служил постовым в милиции). Олег решил тоже попробовать и стал гуглить ИТ-курсы.

— На вершине топа тогда была ПВТ-шная IT-Academy. Меня подкупило, что они были официальными партнёрами EPAM, — говорит Олег.

Обучение делилось на две ступени: основы computer science и программирование на Java. «Основы» тогда стоили 210 рублей и занимали две недели. Думал, дадут вводную в профессию, а нам рассказывали, из чего состоит компьютер. На вторую ступень надо было ждать два месяца, пока наберётся группа. Я ждал и продолжал работать во вторую смену с трёх часов дня и до полуночи. Контракт с «е-доставкой» вот-вот заканчивался и я решил, что обязательно должен найти новую работу.

Так я пришёл к JavaRush — платный набор задач по Java. В основном практика, теорию надо гуглить самостоятельно. Я купил подписку за 30 баксов в месяц и стал учиться по утрам. Каждый день практически без выходных и праздников, часа по 4-5 — просто решал задачки, одну за одной.

Но мне нравился процесс. Когда ты видишь, что до конца блока осталось всего 10 задачек, то получаешь мотивацию решить их сегодня и начать завтра с нового блока.

«Я ничего не нашёл и меня никуда не взяли. Спас LinkedIn»

Отсутствие профильного диплома не смущало: «Я просто поверил каким-то ноунеймам из интернета, которые говорили, что «на самом деле эти корочки ничего не значат», — говорит Олег. Пройдя за три месяца примерно половину уровней в JavaRush, он решил, что пора начинать искать работу. Установленные им самим сроки поджимали.

— Я стал отправлять резюме на позиции стажёров и «трейни». Но я ничего не нашёл и меня никуда не взяли. — говорит Олег. — Свой дедлайн я прошляпил. Пошёл второй год контракта в «е-доставке». Уходить в никуда не хотелось, так что пришлось и дальше носить арбузы.

Когда я немного сбавил темп, то понял, что надо развить hard-скилы и английский. Так что записался к репетитору по-английскому — нашёл на Italki всего за 4 доллара в час. Пошёл изучать фреймворки, библиотеки, Git условный. То есть, всё, что надо на позицию джуниор-разработчика — кроме самого языка Java (на тот момент я считал, что у меня достаточно знаний).

Летом 2019-го он походил по собеседованиям в Минске, покраснел. Как и любой человек, на своём первом собесе «нагородил какой-то чепухи и поехал грустить домой».

— Спас LinkedIn. Какой-то ноунейм из интернета рассказал: «тебе нужен LinkedIn, чтобы стать крутым программистом». Я начал массфоловить людей — в основном из белoрусской айтишки.

Собрал за лето 3,5К контактов и в какой-то момент (после того, как прошёл спираченный видеокурс Udemy по Spring-у) решил: пора возобновлять активную подачу резюме. Написал пост в LinkedIn — и он как-то нереально завирусился, набрал 10K просмотров. Люди комментировали, давали советы, делились контактами. И однажды мне написал рекрутёр и предложил прийти на собеседование. Это был мой последний собес в качестве безработного.

Из «е-доставки» Олега отпустили не сразу — сказали, «или отрабатывай до конца контракта, или мы тебя увольняем по статье». Олег так и сделал — перестал выходить на работу.

— Последняя запись в моей трудовой — что я уволен за прогулы. Всё, теперь в ЖЭК не возьмут двери красить. Может, и слава богу.

«Приходят ко мне в комментарии и говорят «спасибо, чувак»

Во время первой волны коронавируса Олег завёл тикток-аккаунт, где стал постить советы по программированию, обзоры онлайн-школ и так далее. Это была идея его девушки. Поначалу Олег сопротивлялся — боялся камеры и комментаторов, думал, его обвинят в неопытности. Но решился.

— Сначала объяснял сугубо технические моменты по Java. Видео набирали по две тысячи просмотров, и я очень радовался, потому что — ого, две тысячи! Снимал на древний Xiaomi и микрофон от проводных наушников. Смотрю сейчас свои первые видео — и кровь из глаз. Вообще не парился по поводу картинки. Сейчас тоже не особо парюсь, но микрофон-петличку всё же купил.

Сейчас видео Олега собирают от 20 до 400 тысяч просмотров. Но, по его словам, такая популярность не особо помогла в развитии карьеры.

— Зато вижу кучу других бенефитов. Много людей, с которыми я общаюсь во время прямых эфиров, говорят «спасибо, только ты смог мне объяснить вот это и вот это». Очень радует, когда пишут, что «получил оффер», «пригласили на собеседование». Причём я не делаю обучающий контент, а рассказываю общие вещи — как устроена сфера, как работают программисты, какие есть специальности и языки. Но люди заинтересовываются этим айтишным миром и начинают сами что-то делать. Приходят ко мне в комментарии и говорят «спасибо, чувак» — это очень-очень приятно. В итоге я сам стал тем ноунеймом из интернета, которого слушают люди.

Олег ещё ведёт свой YouTube и телеграм-канал с советами для новичков.

Ожидание визы длиной в восемь месяцев

Олег переехал в Тбилиси. И однажды наткнулся в тиктоке на видео Дины Казакевич. Это девушка, которая работает из Грузии на американский стартап, и в своём аккаунте в TikTok делится лайфхаками по поиску удалённой работы.

Олег c тех пор задумался о поиске работы в западной компании. Говорит, посмотрел ролик с приёмами по поиску скрытых вакансий, собрал пул из 10-15 предложений и отправил туда своё резюме. «Но всё вышло из-под контроля, и в итоге я переехал в Канаду», — смеется Олег.

Среди прочих Олегу написали по поводу remote вакансии из EIS — компании, которая работает со страховыми компаниями.

— Сначала со мной связался рекрутёр. Я это называю «созвон на дурачка», так как цель — убедиться в моей адекватности. Но уже на этом этапе меня спросили, не буду ли я против переезда: «У нас есть на выбор США, Канада или Ирландия, выбирайте». Погодите-погодите, какое выбирайте, я с вами только первый собес прохожу, а вы мне такие личные вопросы задаёте! Но в итоге выбрал Канаду. США меня никогда не привлекали, а про Ирландию я подумал, что это, скорее, место для спокойной жизни на пенсии.

Через день я созвонился с техническим специалистом. Мне очень повезло — он оказался из минского офиса, и всё интервью проходило на русском. Мы с ним быстро нашли общий язык, обсуждали разные околоайтишные темы. Очень приятное вышло собеседование.

Олегу прислали оффер. Фирма специально наняла миграционного адвоката из Канады, чтобы всё оформить.

Пару месяцев занял сбор всех документов. После того, как все бумаги были собраны, а биометрия сдана, очень долго ждали визу. Весь процесс занял восемь месяцев.

В Канаду Олег переехал вместе с девушкой — по местным законам, они считаются официальной парой, «гражданскими супругами». Сейчас беларус живёт в Торонто — «по меркам Минска, как в районе Автозаводской, на метро всего 15 минут до даунтауна».

— Релокационный пакет очень хороший — мне полностью покрыли все затраты на саму визу, услуги адвоката, сдачу биометрии, — говорит Олег. — Компенсировали медкомиссию в Грузии (по 250 долларов на человека), оплатили билеты на самолёт на двоих и перевозку нашей кошки. Заплатили даже за такси в Тбилиси и Торонто. Плюс первый месяц мы жили в снятой компанией квартире. Потом переехали в трёшку за 1800 долларов. Здесь квартиры сдаются вообще пустые, так что нам выделили бюджет на покупку мебели, посуды, постельного и прочего, что надо для жизни. Я за это очень благодарен.

Спрашиваем, правда ли, что в Канаде зарплаты ниже, чем в США, а налоги такие же.

— Смотря кем работаешь, — отвечает Олег. — Если поехать в Торонто строителем, будет туго. Многие сюда приезжают на заработки, снимают двушку на 15 человек, работают 24/7, и через три месяца уезжают домой с деньгами.

Если говорить про айтишников, тут вполне можно жить. Ты как программист сможешь в одиночку снимать квартиру, питаться чем хочешь и ходить в бар-ресторан раз в неделю. Да, в США зарплаты выше — но там и жить намного дороже, чем в Канаде. В Калифорнии ты за две тысячи точно не снимешь квартиру.

В новой компании у Олега ещё идет процесс онбординга:

— Два месяца прошло, со стороны клиента ещё идёт бэкграунд-чек — были ли у тебя судимости, невыплаченные долги. Причём проверяют не только в Канаде, но и в Беларуси! Я пока на низком старте. Познакомился с платформой, узнал, как работает компания, как выстроены процессы. Остался завершающий этап, и я готов нырять в работу. Надеюсь, всё будет хорошо.

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