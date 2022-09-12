Как белорус работал на стройке и в доставке, а потом выучил Java и уехал в Канаду
- 12.09.2022, 11:20
За свои 27 лет гродненец сменил несколько профессий.
За свои 27 лет гродненец Олег Шилюк успел побывать строителем, курьером «e-доставки» и даже отслужить в армии. В какой-то момент он понял, что работать на стройке в Гданьске или поднимать 15 кило арбузов на 9 этаж без лифта в Минске — не совсем то, чего он хочет от жизни. Парень самостоятельно изучил Java, стал Backend-разработчиком и недавно релокейтнулся в Канаду. Как ему это удалось — в материале dev.by.
«Пришлось обуть боты и взять в руки мастерок»
По образованию Олег — строитель. Говорит, этот выбор за него сделали родители, которые верили, что «Гродненский политех — лучшее место, куда можно пойти после девяти классов». Уже на втором курсе Олег понял, что строительство ему не очень-то и нравится. Но «было уже поздно». К тому же в колледже платили «неплохую стипендию» — где-то в районе 300 тысяч старыми.
После учёбы — два года распределения в местной строительной фирме. Первые полгода был мастером, но потом дела у компании пошли не очень, и Олегу пришлось «обуть боты и взять в руки мастерок». Работал на отделке — не под открытым небом, но приятного, говорит, было мало.
— Когда зимой в минус 15 переодеваешься в неотапливаемом помещении на картонке, ощущения, как во время примерки на рынке, — шутит Олег. — Ещё не отработал год, а уже окончательно понял, стройка — не моё. Грязь, пыль, холод постоянный.
Поступил на заочку в Брестский технический университет, скорее по инерции, чем по желанию. Забрали в армию (тогда как раз был период, когда отменили отсрочки для заочников). Когда вернулся, строительной фирмы, где работал, уже не существовало. На время восстановился в университет, но чем платить за образование — не понимал. В итоге забрал документы.
— Это ещё и было после деноминации 2016 года, когда «отрезали» нули, — вспоминает Олег. — В армии я не ощущал роста цен — там купить булочку в буфете за 80 копеек было верхом мечтаний. А тут вернулся в реальную жизнь, и совсем жёстко стало. Поэтому решил поехать на заработки в Польшу.
Но, конечно, всё пошло не по плану. Во-первых, говорит Олег, в фирме по трудоустройству в Польше «всё держалось на честном слове, никаких обязательств». Во-вторых, он работал в центре Гданьска, а жил в 30 километрах от черты города. Чтобы успеть на работу к семи, приходилось просыпаться ночью и час ехать на машине, чтобы потом работать на зимнем морском ветру. В таком темпе Олег выдержал три месяца, а потом вернулся домой. «Ещё и с последней зарплатой обманули — прислали на карточку в три раза меньше. Типичные приключения гастарбайтеров в другой стране», — подытоживает парень.
Днём и до ночи — арбузы и мука, утром — JavaRush
В Польше удалось скопить немного денег. На стройку больше не хотелось. Что дальше?
Вместе с девушкой Олег поехал в Минск и устроился в «е-доставку». До этого представлял себе курьера как человека с коробкой пиццы в руках, но оказалось, что ты несёшь 15 кило арбузов и 20 литров воды на 9 этаж, потому что в доме не работает лифт. «Зачем столько арбузов? Я не знаю! Это самый большой вопрос всех курьеров «е-доставки» — зачем людям столько арбузов, сахара, муки и вообще всех тяжёлых продуктов», — эмоционально говорит он.
— Мысль проработать всю жизнь в доставке не радовала. Были люди, которые в «е-доставке» с самого запуска. 10 лет они носят эти сумки с водой и мукой. Карьерного роста внутри практически нет, получить работу в офисе — как выиграть джек-пот, потому что на 300 курьеров условно два офисных места (как и на любой низкооплачиваемой физически тяжёлой работе).
В этом время сразу двое знакомых Олега «вошли в айти» (двоюродный брат и друг, который до того служил постовым в милиции). Олег решил тоже попробовать и стал гуглить ИТ-курсы.
— На вершине топа тогда была ПВТ-шная IT-Academy. Меня подкупило, что они были официальными партнёрами EPAM, — говорит Олег.
Обучение делилось на две ступени: основы computer science и программирование на Java. «Основы» тогда стоили 210 рублей и занимали две недели. Думал, дадут вводную в профессию, а нам рассказывали, из чего состоит компьютер. На вторую ступень надо было ждать два месяца, пока наберётся группа. Я ждал и продолжал работать во вторую смену с трёх часов дня и до полуночи. Контракт с «е-доставкой» вот-вот заканчивался и я решил, что обязательно должен найти новую работу.
Так я пришёл к JavaRush — платный набор задач по Java. В основном практика, теорию надо гуглить самостоятельно. Я купил подписку за 30 баксов в месяц и стал учиться по утрам. Каждый день практически без выходных и праздников, часа по 4-5 — просто решал задачки, одну за одной.
Но мне нравился процесс. Когда ты видишь, что до конца блока осталось всего 10 задачек, то получаешь мотивацию решить их сегодня и начать завтра с нового блока.
«Я ничего не нашёл и меня никуда не взяли. Спас LinkedIn»
Отсутствие профильного диплома не смущало: «Я просто поверил каким-то ноунеймам из интернета, которые говорили, что «на самом деле эти корочки ничего не значат», — говорит Олег. Пройдя за три месяца примерно половину уровней в JavaRush, он решил, что пора начинать искать работу. Установленные им самим сроки поджимали.
— Я стал отправлять резюме на позиции стажёров и «трейни». Но я ничего не нашёл и меня никуда не взяли. — говорит Олег. — Свой дедлайн я прошляпил. Пошёл второй год контракта в «е-доставке». Уходить в никуда не хотелось, так что пришлось и дальше носить арбузы.
Когда я немного сбавил темп, то понял, что надо развить hard-скилы и английский. Так что записался к репетитору по-английскому — нашёл на Italki всего за 4 доллара в час. Пошёл изучать фреймворки, библиотеки, Git условный. То есть, всё, что надо на позицию джуниор-разработчика — кроме самого языка Java (на тот момент я считал, что у меня достаточно знаний).
Летом 2019-го он походил по собеседованиям в Минске, покраснел. Как и любой человек, на своём первом собесе «нагородил какой-то чепухи и поехал грустить домой».
— Спас LinkedIn. Какой-то ноунейм из интернета рассказал: «тебе нужен LinkedIn, чтобы стать крутым программистом». Я начал массфоловить людей — в основном из белoрусской айтишки.
Собрал за лето 3,5К контактов и в какой-то момент (после того, как прошёл спираченный видеокурс Udemy по Spring-у) решил: пора возобновлять активную подачу резюме. Написал пост в LinkedIn — и он как-то нереально завирусился, набрал 10K просмотров. Люди комментировали, давали советы, делились контактами. И однажды мне написал рекрутёр и предложил прийти на собеседование. Это был мой последний собес в качестве безработного.
Из «е-доставки» Олега отпустили не сразу — сказали, «или отрабатывай до конца контракта, или мы тебя увольняем по статье». Олег так и сделал — перестал выходить на работу.
— Последняя запись в моей трудовой — что я уволен за прогулы. Всё, теперь в ЖЭК не возьмут двери красить. Может, и слава богу.
«Приходят ко мне в комментарии и говорят «спасибо, чувак»
Во время первой волны коронавируса Олег завёл тикток-аккаунт, где стал постить советы по программированию, обзоры онлайн-школ и так далее. Это была идея его девушки. Поначалу Олег сопротивлялся — боялся камеры и комментаторов, думал, его обвинят в неопытности. Но решился.
— Сначала объяснял сугубо технические моменты по Java. Видео набирали по две тысячи просмотров, и я очень радовался, потому что — ого, две тысячи! Снимал на древний Xiaomi и микрофон от проводных наушников. Смотрю сейчас свои первые видео — и кровь из глаз. Вообще не парился по поводу картинки. Сейчас тоже не особо парюсь, но микрофон-петличку всё же купил.
@devcoach #технознания #программирование #код ♬ оригинальный звук - devcoach
Сейчас видео Олега собирают от 20 до 400 тысяч просмотров. Но, по его словам, такая популярность не особо помогла в развитии карьеры.
— Зато вижу кучу других бенефитов. Много людей, с которыми я общаюсь во время прямых эфиров, говорят «спасибо, только ты смог мне объяснить вот это и вот это». Очень радует, когда пишут, что «получил оффер», «пригласили на собеседование». Причём я не делаю обучающий контент, а рассказываю общие вещи — как устроена сфера, как работают программисты, какие есть специальности и языки. Но люди заинтересовываются этим айтишным миром и начинают сами что-то делать. Приходят ко мне в комментарии и говорят «спасибо, чувак» — это очень-очень приятно. В итоге я сам стал тем ноунеймом из интернета, которого слушают люди.
Олег ещё ведёт свой YouTube и телеграм-канал с советами для новичков.
Ожидание визы длиной в восемь месяцев
Олег переехал в Тбилиси. И однажды наткнулся в тиктоке на видео Дины Казакевич. Это девушка, которая работает из Грузии на американский стартап, и в своём аккаунте в TikTok делится лайфхаками по поиску удалённой работы.
Олег c тех пор задумался о поиске работы в западной компании. Говорит, посмотрел ролик с приёмами по поиску скрытых вакансий, собрал пул из 10-15 предложений и отправил туда своё резюме. «Но всё вышло из-под контроля, и в итоге я переехал в Канаду», — смеется Олег.
@dinakazakevich Ищи вакансии, как про! #remoteeverafter #удаленка #лайфхак #работавайти #вакансии #учусьвтикток #careeradvice #удаленнаяработа #поискработы#работавсша ♬ BARELY BREATHING - Grant Averill
Среди прочих Олегу написали по поводу remote вакансии из EIS — компании, которая работает со страховыми компаниями.
— Сначала со мной связался рекрутёр. Я это называю «созвон на дурачка», так как цель — убедиться в моей адекватности. Но уже на этом этапе меня спросили, не буду ли я против переезда: «У нас есть на выбор США, Канада или Ирландия, выбирайте». Погодите-погодите, какое выбирайте, я с вами только первый собес прохожу, а вы мне такие личные вопросы задаёте! Но в итоге выбрал Канаду. США меня никогда не привлекали, а про Ирландию я подумал, что это, скорее, место для спокойной жизни на пенсии.
Через день я созвонился с техническим специалистом. Мне очень повезло — он оказался из минского офиса, и всё интервью проходило на русском. Мы с ним быстро нашли общий язык, обсуждали разные околоайтишные темы. Очень приятное вышло собеседование.
@devcoach #программирование #айти #разработчик ♬ original sound - devcoach
Олегу прислали оффер. Фирма специально наняла миграционного адвоката из Канады, чтобы всё оформить.
Пару месяцев занял сбор всех документов. После того, как все бумаги были собраны, а биометрия сдана, очень долго ждали визу. Весь процесс занял восемь месяцев.
В Канаду Олег переехал вместе с девушкой — по местным законам, они считаются официальной парой, «гражданскими супругами». Сейчас беларус живёт в Торонто — «по меркам Минска, как в районе Автозаводской, на метро всего 15 минут до даунтауна».
— Релокационный пакет очень хороший — мне полностью покрыли все затраты на саму визу, услуги адвоката, сдачу биометрии, — говорит Олег. — Компенсировали медкомиссию в Грузии (по 250 долларов на человека), оплатили билеты на самолёт на двоих и перевозку нашей кошки. Заплатили даже за такси в Тбилиси и Торонто. Плюс первый месяц мы жили в снятой компанией квартире. Потом переехали в трёшку за 1800 долларов. Здесь квартиры сдаются вообще пустые, так что нам выделили бюджет на покупку мебели, посуды, постельного и прочего, что надо для жизни. Я за это очень благодарен.
Спрашиваем, правда ли, что в Канаде зарплаты ниже, чем в США, а налоги такие же.
— Смотря кем работаешь, — отвечает Олег. — Если поехать в Торонто строителем, будет туго. Многие сюда приезжают на заработки, снимают двушку на 15 человек, работают 24/7, и через три месяца уезжают домой с деньгами.
Если говорить про айтишников, тут вполне можно жить. Ты как программист сможешь в одиночку снимать квартиру, питаться чем хочешь и ходить в бар-ресторан раз в неделю. Да, в США зарплаты выше — но там и жить намного дороже, чем в Канаде. В Калифорнии ты за две тысячи точно не снимешь квартиру.
В новой компании у Олега ещё идет процесс онбординга:
— Два месяца прошло, со стороны клиента ещё идёт бэкграунд-чек — были ли у тебя судимости, невыплаченные долги. Причём проверяют не только в Канаде, но и в Беларуси! Я пока на низком старте. Познакомился с платформой, узнал, как работает компания, как выстроены процессы. Остался завершающий этап, и я готов нырять в работу. Надеюсь, всё будет хорошо.