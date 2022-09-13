«Патронов осталось у всех по магазину»: оккупант расплакался, говоря о наступлении ВСУ 9 13.09.2022, 10:08

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Перехват разговора опубликовала СБУ.

Российские оккупанты начинают прощаться с родными, понимая, что их военное командование бросило в Украине на фоне контрнаступления ВСУ.

Оккупант РФ расплакался во время звонка домой, рассказывая о положении российской армии во время контрнаступления ВСУ. Перехват опубликовала СБУ.

Мужчина говорит, что украинские защитники прорвали оборону и начинают вытеснять их.

Сам он получил ранения, однако отправиться в госпиталь не может: там нет мест. Оставшиеся на поле боя продолжают выполнять «боевую задачу», несмотря на состояние. Чтобы легче перенести боль, им колют обезболивающие препараты, другой помощи нет.

«Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашим. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х**, держите оборону сами, как хотите. Страшно», - плачет оккупант.

Он говорит о большом количестве погибших и раненых среди захватчиков: «Я за**ался уже пацанов грузить... Все болит. Нет уже ни сил, ни нервов. В кровище весь...У нас нет ни снарядов, ни оружия. Патронов осталось у всех по магазин».

Его собеседница попыталась утешить, напомнив об обещании командиров отправить подмогу, на что он ответил: к ним четыре самолета летело, но ни один из них так и не долетел. ВСУ сбили все цели.

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