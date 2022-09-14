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«На прогулке можно встретить известную оперную певицу»

  • 14.09.2022, 12:46
  • 2,504
«На прогулке можно встретить известную оперную певицу»

Что происходит в самом культурном дачном поселке Беларуси.

Журналисты realt.by решили съездить в дачный поселок, расположенный в Мядельском направлении. Именно тут, на живописных холмах в окружении леса расположилось молодое садовое товарищество «Калезея», организованное для сотрудников Большого театра оперы и балета. В настоящее время поселок активно строится, и, судя по размаху, в недалеком будущем может стать неплохим местом для круглогодичного отдыха. Журналисты проехались по улицам садового товарищества и узнали, что и почем тут продается.

От кольцевой в районе Новинок до СТ «Калезея» − 18 километров и примерно столько же минут езды на автомобиле. Населенный пункт находится в Беларучском сельсовете, что на западной окраине Логойского района. В пяти километрах от товарищества можно найти и популярное место отдыха минчан этой части города − водохранилище Вяча.

До въезда в поселок ведет хорошая дорога. Мы проезжаем несколько садовых товариществ (в одном, кстати, есть небольшой магазинчик), «инстаграмные» поля и заворачиваем налево к дачам. Видно, что новая асфальтная крошка от основной дороги до ворот появилась совсем недавно.

До ближайшей автобусной остановки от «Калезеи» − метров 500. Тут несколько раз в день ходят автобусы и маршрутка.

Через ворота заезжаем на территорию товарищества. Оно огорожено забором. Рядом со входом расположилась красивая композиция из камней. Тут же неподалеку — мусорная площадка.

Все дороги внутри поселка — грунтовые. Кое-где они выглядят прилично, но в некоторых проездах в дождь можно и застрять.

Осматриваемся. Поселок состоит из нескольких параллельных друг другу улиц и 281 участка. Есть готовые дома, но многие коттеджи — в процессе возведения.

У товарищества есть свой сайт. Оттуда мы узнаем, что СТ «Калезея» было зарегистрировано в 2010 году. Оно создавалось для сотрудников Большого театр оперы и балета, а также работников других организаций, участвующих в освоении территории. В открытых источниках можно найти и фамилии собственников участков. Среди них — заслуженные артисты, ведущие солисты Большого театра, музыканты Государственной филармонии. В общем, выбрав данное товарищество местом для жизни, есть шанс встретить на утренней прогулке звезду отечественной оперы или балета.

Из коммуникаций в поселке присутствует электричество (три фазы 380) и центральный круглогодичный подземный водопровод. Также в настоящий момент члены товарищества обсуждают вопрос создания кооператива для проведения газа.

Как и большинство новых садовых товариществ, «Калезея» больше похожа на хороший коттеджный поселок — большие участки, широкие дороги, круглогодичные дома. Сейчас здесь можно найти все виды современного домостроения — дома из бруса, «каркасники», коттеджи из блоков.

Судя по фотографиям в соцсетях, товарищество «Калезея» достаточно дружное и активное — тут регулярно проводятся субботники и другие мероприятия.

Что касается членских взносов, то они составляют 48 рублей в квартал. Помимо регулярных, в товариществе есть и целевые взносы — к примеру, на подсыпку дорог и другие нужды. В этом году они определены в размере 600 рублей. Также у товарищества большие планы по освоению территории — в центре поселка в будущем может появиться зона отдыха.

Что тут продается?

Через нашу площадку в садовом товариществе «Калезея» продается около 15 объектов. Есть земельные участки под строительство, есть «коробки», которые придется доводить до ума, есть дома, полностью готовые к проживанию.

Самый недорогой вариант − участок рядом с лесом, без построек, но с подведенными коммуникациями. За надел площадью 10 соток просят 12 тысяч долларов. Также в продаже есть участки стоимостью от 15 до 33 тысяч долларов (последний — 20 соток).

Из недостроенных коттеджей — есть вот такой дом площадью 310 «квадратов». Он продается за 29,9 тысяч долларов.

Для тех, кого устраивает сезонный отдых, есть дача с камином и выходом к лесу. Вода в доме только холодная, туалет на улице. Стоимость — 45 тысяч долларов.

Небольшой одноэтажный дом (88 «квадратов») со всеми удобствами для круглогодичного проживания предлагается за 92 тысячи долларов.

А вот про эту уютную дачу в стиле «прованс» мы как-то рассказывали отдельно. Ее стоимость, кстати уменьшилась со 115 до 99 тысяч долларов.

Из более вместительного — дом площадью 145 «квадратов» 2020 года постройки. В коттедже есть большая гостиная, 4 спальни, 2 санузла, почти все окна в пол, баня. Территория участка — 20 соток, хозяйственный блок, навес для парковки двух автомобилей. Стоимость — 190 тысяч долларов.

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