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Подросток словил внушительную щуку в центре Могилева

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  • 15.05.2024, 14:13
  • 3,684
Подросток словил внушительную щуку в центре Могилева
иллюстративное фото

Хоть такой улов и большая удача, парень решил отпустить рыбу.

Подросток из Могилева поймал увесистую щуку около 5—6 килограммов на реке Дубровенка. Это правый приток Днепра. Хоть такой улов и большая удача, парень решил отпустить рыбу. Перед этим все же воспользовался положением — и загадал три желания. Хотя имел полное право забрать улов: лов щуки в связи с нерестом был под запретом до 15 апреля.

Как пишут в тематической группе «Рыбалка в Беларуси», юного рыбака зовут Богдан Волонихин.

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