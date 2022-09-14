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В Ереване начались стихийные митинги

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  • 14.09.2022, 21:46
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В Ереване начались стихийные митинги

Люди недовольны заявлением Пашиняна про подготовку мирного договора с Азербайджаном.

В Ереване вечером 14 сентября протестующие стали штурмовать ворота парламента. Люди вышли с требованием отставки премьер-министра.

Демонстранты считают, что Пашинян планирует подписать мирный договор с Азербайджаном, который сохранит страну в ее советских границах. Они восприняли это как отказ от претензий на Карабах и теперь называют премьер-министра предателем, передают армянские СМИ.

Протестующие пытались прорваться в здание парламента, выломав ворота, но безуспешно.

Волнения начались после того, как, выступая в среду в ходе правительственного часа в парламенте, премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности подписать некие документы, из-за которых его могут назвать предателем.

«Мы хотим подписать бумагу, из-за которой нас много людей будет критиковать, ругать, называть предателями, даже народ может решить отстранить нас от власти, мы будем благодарны, если в результате этого Армения получит длительный мир и безопасность на площади 29 800 кв. километров. Я четко заявляю — то решение, которое это обеспечит, я подпишу. Меня не интересует, что будет со мной дальше, меня интересует, что будет с Арменией», — заявил он, отметив, что готов пойти на тяжелые решения ради мира (цитата по «Новости-Армения»).

До этого он заявил, что Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в случае вывода вооруженных сил этой республики с армянской территории, в границах СССР.

«Если они выйдут и будут стоять на границах СССР, то мы признаем. Нет — тогда не признаем. И не имеет значение ни военный баланс, ни союзники, ни чей союзник более силен. Это наша политическая позиция, которая не изменится», — отметил Пашинян (цитата по «Интерфакс»).

Многие восприняли это как отказ от претензий на Карабах и стали называть премьер-министра предателем. Вечером в Ереване спонтанно начались митинги с требованием отставки властей. Люди собрались у зданий правительства и парламента.

Премьер-министру Армении пришлось оправдываться.

«Дорогие соотечественники, призываю, прошу, не поддаваться на манипуляции. Никакой документ не подписан и не готовится к подписанию. Это — информационная диверсия, направляемая внешними недоброжелательными силами для того, чтобы сломить сопротивляемость страны», — написал Пашинян у себя в Facebook.

Напомним, ситуация на армянско-азербайджанской границе накалилась 13 сентября. В Минобороны Армении заявили, что ночью подразделения азербайджанских ВС открыли интенсивный огонь в направлении нескольких городов. В Минобороны Азербайджана объяснили обстрел ответом на диверсии армянских военных.

Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели 50 военнослужащих. В Армении — о 105 жертвах.

Армения запросила военную помощь у ОДКБ.

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