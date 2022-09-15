Казахстан перевел торговлю с Россией под контроль США 5 15.09.2022, 8:09

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Это сделано, чтобы избежать санкций.

Власти Казахстана отказываются торговать с Россией в обход санкций, несмотря на просьбу Москвы наладить поставки и спасти магазины от кризиса пустых полок.

Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в комментарии изданию Orda.

По его словам, соглашения казахстанских компаний с РФ, которые могут нарушать санкционный режим, находятся на контроле властей США и Евросоюза. С ними ведутся регулярные консультации, подчеркнул министр.

«У нас создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на нашу экономику, в частности по недопущению вторичных санкций», — уточнил Мухтар Тлеуберди.

В результате Казахстану удается избегать нарушения санкционного режима против России. «Казахстан не подпадает под вторичные санкции», — сообщил Тлеуберди.

Как известно, потеряв половину импорта в результате санкций и торговой блокады, Россия смогла восстановить только треть. По информации российского первого вице-премьера Андрея Белоусова, на конец августа поставки из-за границы оставались на 35% ниже, чем было до введения санкций.

Параллельный импорт, ранее считавшийся контрабандой, удалось запустить всего на 2-2,5 млрд. долларов в месяц, а это лишь 8% от совокупного довоенного импорта в Россию, который составлял в среднем 32 млрд. долларов в месяц.

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