Японцы научили робота смеяться над шутками 1 17.09.2022, 15:21

Чувство юмора у андроида сформировали на быстрых свиданиях.

Японские ученые создали для человекоподобного андроида по имени Эрика систему искусственного интеллекта для естественной реакции на смех собеседника. Теперь робот может решить, нужно ли смеяться в ответ и какой тип смеха подойдет для конкретной ситуации, пишет The Guardian.

Чувство юмора Эрики сформировали на быстрых свиданиях. Разработчики записали больше 80 диалогов студентов Киотского университета с роботом, дистанционно управляемым актрисами — то есть это были разговоры двух людей.

В записях бесед ученые выделили три типа смеха: сольный, социальный и веселый. Эти данные загрузили в систему машинного обучения.

Искусственный интеллект протестировали в четырех коротких диалогах Эрики и людей. В одном случае она вежливо посмеялась, во втором и третьем — весело расхохоталась, в четвертом — использовала оба типа смеха.

Естественность и уместность смеха Эрики оценили 130 добровольцев, которым дали послушать записи. Большинство из них посчитали, что андроид проявлял эмпатию, человечность и понимание.

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