Российским войскам готовят «котел» под Лиманом 2 18.09.2022, 8:27

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ВСУ расширяют позиции и окружают группировку врага.

Украинские защитники расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец. ВСУ могут оцепить российские войска, которые удерживаются вокруг Лимана.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Дальнейшее украинское продвижение на восток вдоль северного берега Северского Донца может сделать позиции России вокруг Лимана непригодными и открыть подступы к Лисичанску и, наконец, к Северодонецку», - отметили аналитики.

В ISW указывают, что силы РФ в Лимане по-прежнему состоят в значительной части из резервистов БАРС (резерва российской боевой армии) и остатков подразделений, разгромленных во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

«Россияне, похоже, не направляют туда подкрепление из других мест», - добавили в Институте изучения войны.

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