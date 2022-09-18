Когда в Беларусь наконец придет «бабье лето»? 18.09.2022, 10:25

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Стало известно, какой будет погода на следующей неделе.

Погода не радует: 18 и 19 сентября в стране объявлен оранжевый уровень опасности. В остальные дни предстоящей недели бабьего лета тоже ждать не стоит. На улице будет холодно и дождливо, рассказал в эфире телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов. «Не забываем зонт и одеваемся теплее», — посоветовал он.

В начале недели в Беларуси ожидается ненастная погода: облака, дожди, в понедельник — сильные. Утром будут слабые туманы, видимость сократится до километра. Днем в понедельник температура от +8°C до +13°C, а во вторник — +11…+13°C.

Со среды станет еще холоднее. Температурный фон упадет на 3 °C ниже климатической нормы. Будет облачно, пройдут небольшие кратковременные дожди. В среду ночью +5…+9°C, днем — +13…+16°C.

В четверг на востоке страны ожидаются осадки, местами сильные. Утром +1°…+7°C, днем — +8…+13°C, в пятницу от +2°C по востоку до +9°C по юго-западу.

В выходные предварительно также будет холодно. Ожидается переменная облачность, но без значительных осадков, лишь по юго-востоку могут пройти небольшие дожди. Ночью +1°C…+6°C. Днем в субботу от +4°C по востоку до +11°C по западу, в воскресенье — +10…+12°C.

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