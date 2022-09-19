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Корги королевы Елизаветы II трогательно попрощались с хозяйкой возле Виндзорского замка

  • 19.09.2022, 20:34
Корги королевы Елизаветы II трогательно попрощались с хозяйкой возле Виндзорского замка

Королеву провели в последний путь.

Дворцовые лакеи вывели двух собак королевы Елизаветы II из дворца, чтобы те смогли увидеть траурную процессию с гробом королевы, которая направлялась в часовню Святого Георга, пишет «Новое время».

Две собаки породы корги, любимцы королевы Елизаветы, провели хозяйку в последний путь — это стало одним из самых трогательных моментов траурной церемонии. Их вывели на улицу, когда мимо дворца проходила похоронная процессия, которая двигалась в Часовню Святого Георгия в Виндзоре.

К приунывшим псам по кличке Мик и Сэнди подошел средний сын королевы принц Эндрю. После смерти королевы он и его бывшая жена Сара Фергюссон станут опекунами собак.

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