Корги королевы Елизаветы II трогательно попрощались с хозяйкой возле Виндзорского замка 19.09.2022, 20:34

Королеву провели в последний путь.

Дворцовые лакеи вывели двух собак королевы Елизаветы II из дворца, чтобы те смогли увидеть траурную процессию с гробом королевы, которая направлялась в часовню Святого Георга, пишет «Новое время».

Две собаки породы корги, любимцы королевы Елизаветы, провели хозяйку в последний путь — это стало одним из самых трогательных моментов траурной церемонии. Их вывели на улицу, когда мимо дворца проходила похоронная процессия, которая двигалась в Часовню Святого Георгия в Виндзоре.

The Queen’s corgis, Muick and Sandy, sit in the forecourt of Windsor Castle to greet Her Majesty. pic.twitter.com/H02sPv17mY — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

К приунывшим псам по кличке Мик и Сэнди подошел средний сын королевы принц Эндрю. После смерти королевы он и его бывшая жена Сара Фергюссон станут опекунами собак.

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