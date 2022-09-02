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Страны G7 согласились ввести потолок цен на российскую нефть

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  • 2.09.2022, 18:55
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Страны G7 согласились ввести потолок цен на российскую нефть

Ограничение цен должно сократить нефтяные доходы РФ, заявили министры финансов стран «большой семерки».

Министры финансов стран «большой семерки» (G7) планируют ввести ограничение цен на российскую нефть и нефтепродукты. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в пятницу, 2 сентября, по итогам заседания в Берлине, dw.com.

- Сегодня мы подтверждаем наше совместное политическое намерение доработать и внедрить всеобъемлющий запрет на услуги, позволяющие осуществлять морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру - предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене, равной или ниже уровня, определенного широкой коалицией стран, придерживающихся этого ценового потолка и реализующих его, - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

По словам министров, ограничение цен направлено на то, чтобы сократить нефтяные доходы России и ослабить ее способность «финансировать свою агрессивную войну» против Украины, ограничивая при этом влияние войны на мировые цены на энергоносители, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода. Первоначальный ценовой предел будет установлен «на уровне, основанном на ряде технических параметров», и будет согласован всей коалицией, отмечается в заявлении. Затем его могут пересмотреть по мере необходимости.

Главы финансовых ведомств стран G7 также призвали государства, которые являются экспортерами нефти, наращивать добычу, чтобы снизить волатильность на рынке энергоресурсов.

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