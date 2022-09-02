Зеленский: Пришло время серьезных энергетических санкций против России 2.09.2022, 23:02

Владимир Зеленский

Они станут значимым элементом защиты цивилизованных государств и энергорынков от РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении назвал защитой всего демократического мира решение стран «Большой семерки» ограничить цену на российскую нефть, пишет liga.net.

- Когда этот механизм будет реализован, он станет значимым элементом защиты цивилизованных государств и энергорынков от русской гибридной агрессии. Нужно ограничить также цену на российский газ. Я благодарен госпоже президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая сегодня сказала об этом, – заявил Зеленский.

Президент Украины уверен, что давно пора было ввести именно такие энергетические санкций против России.

- Санкции, которые не только ограничат поток нефтедолларов и газоевро в Москву, но и восстановят справедливость для всех европейцев, которых Россия пытается шантажировать искусственно раздутым ценовым кризисом на энергетическом рынке, – уверен Зеленский.

Также президент Украины рассказал о дальнейших шагах страны по европейской интеграции.

- Для нас движение Украины в Евросоюз и трансформация внутри нашей страны – это то, что является одним из ключевых элементов долгосрочной защиты государства, гарантией свободы для всех украинцев. Двигаясь в Европу, мы усиливаем украинскую национальную жизнь в целом. Уверен, что Украина станет полноправным членом ЕС. По крайней мере, сделаем все для этого, – заявил Зеленский.

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