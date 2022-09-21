Медики назвали удивительные лечебные свойства одуванчика 1 21.09.2022, 8:21

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Это обычное растение оказалось кладезью полезных витаминов и минералов.

В обычном одуванчике можно найти витамин А, С, D, витамины группы В, железо, калий, кремний, магний, эфирное масло, дубильные вещества, фитостеролы, фенольные кислоты и инулин, пишет cursorinfo.co.il.

Благодаря содержанию множества ценных компонентов целебные свойства одуванчика обыкновенного на протяжении многих веков использовались в натуральной медицине. Среди других распространенных растений одуванчик отличается характерными желтыми цветками, из которых можно приготовить сироп, мед, вино, настойку, чай и салат.

В свою очередь, корни одуванчика можно использовать для приготовления лечебного настоя. Для этого достаточно столовую ложку сушеных и измельченных корней залить кипятком и дать настояться под крышкой 10 минут. По истечении этого времени сливаем нашу смесь и когда она немного остынет, выпиваем перед сном.

Домашний препарат на основе корня одуванчика обладает противовоспалительными, слабительными и желчегонными свойствами. Этот напиток особенно следует употреблять людям, страдающим запорами, камнями в желчном пузыре и хроническими заболеваниями печени.

Вещества, содержащиеся в корне одуванчика, улучшают работу иммунной системы, поддерживают процесс дефекации, очищают организм от токсинов, положительно влияют на состояние нашего кишечника и почек.

Кроме того, одуванчик способствует выведению из организма избыточного количества ионов натрия и восполняет дефицит калия. Благодаря содержанию антиоксидантов этот укрепляющий здоровье эликсир снижает риск развития раковых клеток в нашем организме. Антиоксиданты также замедляют процесс старения и защищают нас от вредного воздействия свободных радикалов.

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