В историческом доме в центре Минска продают микроквартиру 10 21.09.2022, 15:08

4,490

Здание было построено в 1917 году.

В доме 1917 года на улице Интернациональной на продажу выставили квартиру площадью 21,82 квадратного метра. Стоит она 49,9 тысячи долларов, пишет realt.by.

Однокомнатная квартира находится на втором этаже кирпичного четырехэатжного дома. Вот это место на карте:

Жиля комната в квартире занимает 10,59 квадратного метра, кухня — 5,26 квадратного метра. Санузел совмещенный, балкона нет.

В квартире сделан ремонт. На полу ламинат, стоят стеклопакеты.

Жилье продается с мебелью и техникой.

Цена — 49,9 тысячи долларов (2 287 долларов за метр).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».