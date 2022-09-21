В РФ начались протесты против мобилизации

В РФ начались протесты против мобилизации3
- 21.09.2022, 19:42
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Люди выходят в Иркутске, Улан-Удэ, Хабаровске, Якутске, Москве и других городах.
В России начались акции протеста из-за объявленной сегодня частичной мобилизации в стране. В сети появляется все больше видео, хотя митинги пока немногочисленные.
Большинство акций проходят в восточной России, но были митинги даже в Москве.
К протестам, в частности, призывало российское оппозиционное движение «Весна».
На центральные площади и улицы российских городов прибыли правоохранители, некоторые улицы перекрыты, уже начались первые задержания недовольных.