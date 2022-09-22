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Зеленский создал рабочую группу по трибуналу над Россией

  • 22.09.2022, 18:45
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Зеленский создал рабочую группу по трибуналу над Россией
Владимир Зеленский

Руководить рабочей группой будет глава Офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу, которая будет заниматься разработкой вопроса по созданию специального международного трибунала из-за российской агрессии против Украины.

Об этом говорится в указе №661/2022, опубликованном 22 сентября на сайте Офиса президента Украины.

«Образовать рабочую группу по разработке вопроса создания специального международного трибунала касательно преступления агрессии против Украины», - говорится в документе.

Отмечается, что решение принято «в целях обеспечения надлежащего международного расследования и привлечения к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины, разработку и подготовку предложений по созданию специального международного трибунала».

Руководить рабочей группой будет глава ОП Андрей Ермак, заместителем и координатором будет заместитель руководителя Андрей Смирнов.

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