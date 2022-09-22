Зеленский создал рабочую группу по трибуналу над Россией 22.09.2022, 18:45

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Владимир Зеленский

Руководить рабочей группой будет глава Офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу, которая будет заниматься разработкой вопроса по созданию специального международного трибунала из-за российской агрессии против Украины.

Об этом говорится в указе №661/2022, опубликованном 22 сентября на сайте Офиса президента Украины.

«Образовать рабочую группу по разработке вопроса создания специального международного трибунала касательно преступления агрессии против Украины», - говорится в документе.

Отмечается, что решение принято «в целях обеспечения надлежащего международного расследования и привлечения к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины, разработку и подготовку предложений по созданию специального международного трибунала».

Руководить рабочей группой будет глава ОП Андрей Ермак, заместителем и координатором будет заместитель руководителя Андрей Смирнов.

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