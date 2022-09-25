В Беларуси задержали организатора встречи с Миланой Хаметовой в Dana Mall

В Беларуси задержали организатора встречи с Миланой Хаметовой в Dana Mall14
- 25.09.2022, 9:36
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На мероприятии произошла давка и обрушение перегруженного лифта с подростками.
МВД Беларуси сообщает о задержании организатора «несанкционированного массового мероприятия» в торговом центре Dana Mall. Напомним, на встречу с ней в субботу 24 сентября пришли несколько тысяч подростков. Случилась давка, а также из-за большого количества людей в одном из лифтов, он упал.
— Днем 24 сентября в милицию поступила информация о большом скоплении граждан в торгово-развлекательном центре «Дана-Молл», — говорится в сообщении МВД. — К месту незамедлительно выбыли наряды органов внутренних дел. Сотрудниками милиции с целью недопущения давки приняли меры по рассредоточению групп молодых людей как в самом ТРЦ, так и возле него. Проведение несанкционированного массового мероприятия было прекращено, приняты меры по недопущению притока граждан в торговый объект. При расхождении молодых людей милиционерами оказана помощь сотрудникам службы безопасности Минского метрополитена.
— В настоящее время установлен и задержан организатор несанкционированного массового мероприятия в ТРЦ. Устанавливаются лица, причастные к его организации. Виновные будут привлечены к установленной законом ответственности, — заявили в МВД.