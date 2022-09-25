«Ник и Майк»: Советуем всем белорусам продумать действия на случай объявления мобилизации 2 25.09.2022, 14:58

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Зачем «синепалый» отправился на самолете в Сочи?

Авторы популярного телеграм-канала «Ник и Майк» считают, что мобилизации в Беларуси по образцу РФ не избежать:

— В том, что без предупреждения синепалый дернул на самолете в Сочи, нет ничего хорошего для адептов сект стабильности и «абы не было войны». Мы неоднократно писали, что пространство для маневров стремительно сужается из-за украинского контрнаступления и кремлевской реакции на него. При иных раскладах могло быть не до синепалого, но ставки слишком высоки, чтобы позволить сохранять ему хотя бы видимость нейтралитета и лазейку спрыгнуть или предать.

Сложно сказать, оставят ли его под присмотром до момента оглашения итогов «референдумов», которые с таким же успехом можно было проводить, не выходя из бункера. Тогда окажется в кругу своих по рангу «руководителей» «ЛНР» и «ДНР» и прочего сброда, которого не хватило на создание хотя бы аббревиатуры. Или отпустят чуть раньше, чтобы позволить сохранить лицо до момента попытки закидать Украину мясом необученных новобранцев.

Кремль для себя вектор выбрал. И сейчас ему нужно мобилизовать все, что есть поблизости. При всех минусах воинство хунты лучшее, что можно сейчас достать на фоне зеков и подвергнутых «могилизации» случайно подвернувшихся под руку. Даже если в расход отправят неугодных из различных карательных органов России, все равно есть место для воинства хунты в этой мясорубке.

Времени на то, чтобы понять, что в этот раз не пронесет, а суровый военком постучится в двери к тем, кто еще вчера добросовестно стучал на соседей из-за неправильной музыки, осталось совсем чуть-чуть.

Расплата за молчание, алчность и подлость приходит оттуда, откуда не ждали. Для хунты даже самые отмороженные «ябатьки» всего лишь расходный материал.

Всем адекватным белорусам советуем продумывать действия на случай объявления мобилизации. Потом может быть поздно.

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