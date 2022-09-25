В Беларуси подорожают все жилищно-коммунальные услуги 8 25.09.2022, 22:10

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Об этом сообщил министр ЖКХ.

В Беларуси прогнозируют подъем тарифов на все жилищно-коммунальные услуги в следующем году. Об этом в программе «Контуры» на телеканале ОНТ заявил министр ЖКХ Беларуси Андрей Хмель.

«Это произошло за продолжительное время первый раз, поэтому, как обычно, в следующем году мы прогнозируем подъем тарифов на все жилищно-коммунальные услуги два раза, с 1 января и с 1 июня. Вместе с тем, по сложившейся практике, у нас рост тарифа зависит только от доходов населения, и он не превышает 5 долларов в эквиваленте в год. Этого мы будем придерживаться, никаких резких скачков мы не ожидаем, все в плановом порядке, все под контролем. То есть «потолок» в пять долларов по-прежнему актуален и соблюдается», — заверил он.

По поводу включения отопления в квартирах, министр отметил, что данные решения принимают местные органы власти.

«Как сложилась практика, в жилые дома отопление поступает при сложившейся среднесуточной температуре ниже +8 градусов на протяжении более 5 суток. Должен отметить, что на сегодняшний день и жилищный фонд, и котельное оборудование полностью готовы к запуску отопления, поэтому приходится ждать. Я думаю, в ближайшие дни эти решения будут приняты, и в наши дома поступит тепло уже в полном объеме», — сообщил он.

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