В Украине ликвидировали оккупанта из Вологодской области РФ, который «пророчил» себе «Ладу» 6 27.09.2022, 10:40

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Он был ефрейтором и радиотелефонистом.

Появилась информация о еще одном ликвидированном российском военном

На войне против Украины нашел свою смерть 20-летний оккупант Сергей Горчаков. Он был ефрейтором и радиотелефонистом автомобильного отделения медицинской роты ВС РФ.

Об этом на своей странице в Facebook 26 сентября сообщил волонтер, блогер-расследователь Иракли Комахидзе. Он обратил внимание на то, что год назад в запрещенной в Украине соцсети Горчаков оставил «пророческий» пост.

«Серега еще год назад знал, какая ему уготовлена судьба – смотрите скриншот на фоне «Лады» (а может, и не совсем «Лады») с его комментарием – «Через год поедИм». Как я понимаю, Серега подразумевал, что «Лада» ПОЕДЕТ (но без него), из альтернативной версии – ПОЕДиМ (выпьем и закусим на поминках)», – пошутил расследователь.

В своем аккаунте Горчаков указал, что он 2002 года рождения. Проживал оккупант в Никольском районе Вологодской области РФ.

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