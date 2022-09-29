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Подготовка нападения из Беларуси: озвучен план Кремля

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  • 29.09.2022, 8:23
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Подготовка нападения из Беларуси: озвучен план Кремля

Белорусские железнодорожники готовят инфраструктуру под прием большого числа эшелонов.

Страна-агрессор Россия может начать переброску мобилизованных в Беларусь и там попытаться сформировать наступательную группировку для повторного захода в Украину, сообщил в YouTube военный эксперт Олег Жданов.

«Вполне возможно, что Российская Федерация, рассчитывая призвать до конца года 500 тысяч мобилизованных, хочет развернуть группировку войск в Беларуси. Единственный вопрос – чем они ее будут вооружать, потому что в Беларуси вряд ли хватит на такую группировку даже техники длительного хранения. А технику из воинских частей Лукашенко не отдаст ни при каких обстоятельствах, это его безопасность», – заявил он.

«Так что, я не исключаю, что Россия может начать переброску мобилизованных в Беларусь и там попытаться сформировать наступательную группировку для повторного захода в Украину. Насколько это будет успешно и насколько это получится у Российской Федерации – посмотрим. Но пока ситуация такова, что белорусские железнодорожники готовят инфраструктуру под прием большого числа грузовых эшелонов», – добавил эксперт.

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