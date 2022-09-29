Сергей Дылевский: Есть эффективный метод борьбы с оккупантами 5 29.09.2022, 10:09

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Сергей Дылевский

Фото: Charter97.org

Путинские войска планируют атаковать Украину с территории нашей страны.

О реакции белорусских рабочих на мобилизацию в РФ, ситуации на предприятиях, освобождении Беларуси и победе Украины сайт Charter97.org поговорил с лидером Белорусского объединения рабочих Сергеем Дылевским.

— Из интересных, но печальных новостей могу сказать, что начался очередной хапун. Начали задерживать и арестовывать людей, которые еще в 2020-м году проявляли хоть какую-то мало-мальскую активность. Уже десятки рабочих задержаны на тракторном заводе, «Беларуськалии», «Гродно Азоте» и так далее. Людей продолжают задерживать, кого-то по административной статье, кому-то уголовные дела шьют. Мы общались с активистами недавно, люди связывают это с тем, что, возможно, будет либо тайная, либо открытая мобилизация вслед за Россией. Сейчас остатки какого-то актива, людей, которые могут выражать свою позицию и проецировать ее на окружающих, пытаются просто уничтожить, искоренить с предприятий.

В экономическом плане — все плачевно для режима, санкции работают, санкции делают свое дело. Заводы стоят на коленях. Пока что из государственного бюджета покрывают долги, точнее пытаются покрывать, но это все хуже и хуже получается с каждым месяцем.

— Что можно сказать про отношение рабочих к войне в Украине? Как оно менялось за последние семь месяцев?

— Оно как было негативным, так и осталось негативным. Просто к этому сейчас прибавился реальный страх того, что самих рабочих, их близких или родных могут мобилизовать, как это делают в России. Потому что долго играть в политическую проститутку у Лукашенко не получится, долги нужно отдавать. Недалек час, когда Кремль скажет, чтобы диктатор и белорусов призвал на войну, потому что у них уже не хватает пушечного мяса.

Люди это осознают и понимают. К негативному отношению к войне прибавился еще и такой неслабый страх того, что самих этих работников и их семьи могут отправить на фронт, отправить умирать непонятно за что и для чего. Так что сейчас отношение к войне крайне негативное.

— Что делать белорусам, если им начнут приходить повестки?

— Честно, по-человечески скажу, как бы делал я. Если бы мне вручили, не дай Бог, повестку, я бы соглашался. Это прямой доступ к оружию, которое можно использовать для того, чтобы прекратить это все безобразие.

— Белорусская железная дорога готовится к приему военных эшелонов из России. По разной информации в Беларусь могут прибыть несколько сотен тысяч мобилизованных россиян. Какую это несет опасность для граждан нашей страны?

— Точно такую же, которую несли так называемые совместные военные учения, с которых началась война России с Украиной. Когда российские войска пришли в Беларусь на эти учения, то начались случаи изнасилований, грабежей, непонятного какого-то беспорядка в стране. Точно также может произойти с кучей этих мобилизованных.

Мы видим из новостей и видео в интернете, в каком состоянии находятся эти мобилизованные и что это за люди. То есть мы видим какое-то полуразложившееся быдло, пьянющее, которое ходит непонятно где, шатается. И представьте, что все эти люди приедут в Беларусь, что тогда будет происходить на улицах наших городов.

Я так понимаю, что путинские войска планируют атаковать Украину с территории нашей страны, поэтому сейчас пытаются скрыть это все.

— Какие варианты действий есть у белорусов сегодня?

— Помимо забастовки всегда работало партизанское движение. Нужно устраивать диверсии, отрезать какую-то инфраструктуру, чтобы максимально усложнять жизнь и логистику как путинских, так и лукашистских структур. Делать все, что в силах каждого человека. На живом примере мы видим реакцию на мобилизацию в России, сколько военкоматов было сожжено там за последнюю неделю, те же рельсовые войны мы помним. И это достаточно эффективный метод борьбы.

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