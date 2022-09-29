Умер сыгравший в сериале «Четыре танкиста и собака» актер Франтишек Печка
- 29.09.2022, 19:11
Польский актер театра и кино скончался в возрасте 94 лет.
Польский актер театра и кино Франтишек Печка умер в возрасте 94 лет 23 сентября. Об этом сообщает министерство культуры и национального наследия Польши.
Печка окончил высшее государственное театральное училище в Варшаве в 1954 году. В этом же году он дебютировал в кино в фильме «Поколение» Анджея Вайды.
Белорусскому зрителю актер стал известен после съёмок в советско-польском фильме «Легенда» и в эпопее Юрия Озерова «Освобождение». Самой известной работой Печки стала роль танкиста Густлика в сериале «Четыре танкиста и собака».
Общая творческая биография актера насчитывает более 40 работ в кино. В 2022 году он объявил о завершении карьеры.