Умер сыгравший в сериале «Четыре танкиста и собака» актер Франтишек Печка 29.09.2022, 19:11

Франтишек Печка

Польский актер театра и кино скончался в возрасте 94 лет.

Польский актер театра и кино Франтишек Печка умер в возрасте 94 лет 23 сентября. Об этом сообщает министерство культуры и национального наследия Польши.

Печка окончил высшее государственное театральное училище в Варшаве в 1954 году. В этом же году он дебютировал в кино в фильме «Поколение» Анджея Вайды.

Белорусскому зрителю актер стал известен после съёмок в советско-польском фильме «Легенда» и в эпопее Юрия Озерова «Освобождение». Самой известной работой Печки стала роль танкиста Густлика в сериале «Четыре танкиста и собака».

Общая творческая биография актера насчитывает более 40 работ в кино. В 2022 году он объявил о завершении карьеры.

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