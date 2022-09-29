«Нас проверяют, местные мы или нет. Просят сказать «чучинщина» 2 29.09.2022, 22:23

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Что пишут в чатах россиян, скрывающихся в Беларуси.

Объявленная в России мобилизация спровоцировала массовые побеги жителей в соседние страны. Беларусь одна из них. Немало россиян рассматривают ее как место, где можно переждать опасные времена на родине или откуда можно выехать в третью страну.

В социальных сетях появились специальные чаты, в которых россияне обмениваются лайфхаками и информацией. Один из таких чатов называется «Граница РФ-РБ Чат», пишет «Наша Нiва».

Самый частый в нем вопрос — об отношении белорусов к россиянам.

«Ненависть к русским есть ли у вас в РБ, особенно, к тем кто убегает от «могилизации»?» — интересуется участник чата.

«Всем пофигу, лишь бы вели себя спокойно и адекватно», — отвечают ему.

«А чтобы жить в Беларуси, надо знать белорусский язык?» — спрашивает россиянин.

«Если ты в Беларуси говоришь на белорусском языке, то наоборот могут быть проблемы», — оберегают гостя от особенностей лукашизма.

«Выучите хотя бы базовые слова: спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания», — советуют ему.

Некоторые россияне ожидают, что в Беларуси их будут определять по речи.

«А еще нас проверяют, местные мы или нет, — отмечается в одном из постов. — Просят сказать «чучинщина», либо что-то такое. Осторожно».

В еще одном рекомендация, как правильно называть страну.

«Беларус и Беларусь, а не «Белоруссия», так как сразу «палево», — подсказывают гостям из соседней страны.

Еще один успокаивает.

«Ой смотри. Они за час загэкают и задзекают. Мои уже «калі ласка» научились говорить», — пишет другой пользователь.

Большинству российских участников чата Беларусь кажется европейской страной с гостеприимным народом.

«Люди здесь счастливы какие-то, доброжелательные, сразу видно, европейского в них много», — отмечает один из комментаторов, повествующий о своих первых контактах с белорусами.

«Мы реально сильно отстали от западной цивилизации в моральном плане», — констатирует он.

Еще один участник чата, сравнивая нравы в России и Беларуси, сетует, что на родине «его в магазине по два раза в день могли послать», а тут, говорит он о Беларуси, «вежливые все».

«Даже настроение само повышается и чаще улыбаться начинаешь», — отмечает он.

Не все белорусские участники чата готовы принимать гостей из соседней страны.

«Не хочу я с распростертыми объятиями встречать людей, которым 6 месяцев было «с…ть» на войну, — говорится в одном из злых постов. — Те, кто против войны, выходили на площади. Таких людей я рада видеть и готова помогать».

На такой пост некоторые огрызнулись.

«Им надо помогать, а не свои какие-то непонятные претензии высказывать. Хотите высказывать, пишите в Кремль. Обычные люди ни при чем», — отмечено в одном из комментариев.

«Бегут как раз те, кто не хочет никого «освобождать», и подкрепляет свою позицию действиями — бегут, бросив всю свою жизнь, которую строили десятилетиями», — доказывает свое видение ситуации другой участник чата.

«В целом к вам приедет много туристов и это сильно простимулирует вашу экономику», — аргументирует пользу от наплыва гостей россиянин.

Не все, однако, его земляки уверены, что Беларусь для них — спасение. Такие считают, что «Лукашенко будет сдавать русских».

«Я просто пытаюсь понять целесообразность переезда, — объясняет россиянин, который хочет уехать из России. — Не уверен, что в Беларуси будет намного безопаснее, чем в России».

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