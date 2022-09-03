СМИ: Россия могла тайно ввести в Средиземное море атомную субмарину

СМИ: Россия могла тайно ввести в Средиземное море атомную субмарину5
- 3.09.2022, 14:51
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Предположительно, подводная лодка действует вблизи берегов Италии.
Россия могла тайно ввести в воды Средиземного моря ударную атомную субмарину.
Об этом информирует Naval News.
«Обнаружены убедительные признаки того, что российская ударная подлодка или подлодка с крылатыми ракетами действует вблизи Италии», – пишет издание.
Непонятно, как долго подводная лодка там работает. Наиболее убедительное объяснение состоит в том, что субмарину развернули, чтобы сменить крейсер «Маршал Устинов», что покинул Средиземное море 24 августа.
Россия и раньше отправляла атомные подводные лодки в Средиземное море, однако делала это нечасто. В нынешнем контексте это связано с войной в Украине, говорится в публикации.
В свою очередь, редактор BlackSeaNews Андрей Клименко отмечает, что, вероятно, речь идет об АПЛ К-266 Орел – одной из субмарин «Оскар II», которые все еще служат на Северном флоте России, все они отнесены к 11-й подводной дивизии. Эта АПЛ была модернизирована в 2017 под ракеты «Оникс».