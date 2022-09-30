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Силы обороны Украины проводят учения на границы с Беларусью

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  • 30.09.2022, 18:40
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Силы обороны Украины проводят учения на границы с Беларусью

Учения проходят в три этапа.

Вооруженные силы Украины совместно с Национальной гвардией и Государственной пограничной службой продолжают военные учения на границе с Беларусью. Они проводятся на фоне новостей о возможной подготовке нового наступления России с этого направления.

РБК-Украина публикует фоторепортаж об учениях.

Нынешние учения получили название «Північний буревій» и направлены на отработку действий силовых структур в случае возможной угрозы со стороны Беларуси.

Учения проходят в три этапа:

сначала на пункт выдвигаются группы пограничников

затем на определенные рубежи заходят подразделения Вооруженных сил

на третьем этапе подразделения Национальной гвардии усиливают их и закрепляются на блокпосту.

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