Силы обороны Украины проводят учения на границы с Беларусью

Силы обороны Украины проводят учения на границы с Беларусью5
- 30.09.2022, 18:40
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Учения проходят в три этапа.
Вооруженные силы Украины совместно с Национальной гвардией и Государственной пограничной службой продолжают военные учения на границе с Беларусью. Они проводятся на фоне новостей о возможной подготовке нового наступления России с этого направления.
РБК-Украина публикует фоторепортаж об учениях.
Нынешние учения получили название «Північний буревій» и направлены на отработку действий силовых структур в случае возможной угрозы со стороны Беларуси.
Учения проходят в три этапа:
сначала на пункт выдвигаются группы пограничников
затем на определенные рубежи заходят подразделения Вооруженных сил
на третьем этапе подразделения Национальной гвардии усиливают их и закрепляются на блокпосту.