Взрывы в Киеве: Россия атаковала Украину в новогоднюю ночь 3 1.01.2023, 10:04

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По всей стране была объявлена воздушная тревога.

Ночью 1 января по всей Украине объявлена воздушная тревога. В Киеве прогремели взрывы.

Подробности о воздушной атаке собрало РБК-Украина.

В Киевской области работали системы ПВО. Есть ракетная угроза и удары «Шахедами».

Жителей попросили оставаться в укрытиях до отмены тревоги.

Как сообщает в Киевская городская военная администрация, предварительно, осколками ракеты поврежден автомобиль в Шевченковском районе.

«Киевскую область атаковали вражеские дроны. Работает ПВО», — сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

В районе Киева слышали несколько взрывов, вероятно, это результат работы ПВО.

КГВА сообщает, что силы ПВО над Киевом уничтожили 23 вражеские цели. Киевские власти опубликовали кадры с осколком ракеты в Днепровском районе.

В Киеве под утро снова прогремели взрывы. В то же время в ряде областей объявлен отбой тревоги.

Силы ПВО сбили уже 32 вражеские цели, сообщили в Киевской городской военной администрации.

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