Взрывы в Киеве: Россия атаковала Украину в новогоднюю ночь

Взрывы в Киеве: Россия атаковала Украину в новогоднюю ночь3
- 1.01.2023, 10:04
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По всей стране была объявлена воздушная тревога.
Ночью 1 января по всей Украине объявлена воздушная тревога. В Киеве прогремели взрывы.
Подробности о воздушной атаке собрало РБК-Украина.
В Киевской области работали системы ПВО. Есть ракетная угроза и удары «Шахедами».
Жителей попросили оставаться в укрытиях до отмены тревоги.
Как сообщает в Киевская городская военная администрация, предварительно, осколками ракеты поврежден автомобиль в Шевченковском районе.
«Киевскую область атаковали вражеские дроны. Работает ПВО», — сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
В районе Киева слышали несколько взрывов, вероятно, это результат работы ПВО.
КГВА сообщает, что силы ПВО над Киевом уничтожили 23 вражеские цели. Киевские власти опубликовали кадры с осколком ракеты в Днепровском районе.
В Киеве под утро снова прогремели взрывы. В то же время в ряде областей объявлен отбой тревоги.
Силы ПВО сбили уже 32 вражеские цели, сообщили в Киевской городской военной администрации.