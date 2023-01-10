В Беларуси заработала «супербаза» доходов населения 10.01.2023, 13:10

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Какую информацию наниматели и банки теперь должны «сливать» налоговой?

В Беларуси с 2023 года заработала «супербаза» доходов населения. Она предполагает, что наниматели должны предоставлять налоговикам информацию практически обо всех доходах работников. Речь в том числе о льготах и суммах подоходного налога с физлиц. Чиновники также обязали банки «сливать» налоговой данные о клиентах-физлицах, у которых общая сумма по приходным операциям за календарный год превысила 150 тысяч рублей. Изменения предусмотрены обновленным Налоговым кодексом, пишет «Зеркало».

В 2021 году чиновники анонсировали, что хотят, чтобы налоговые агенты, то есть наниматели, с 1 января 2023-го налоговые агенты, то есть наниматели, должны будут представлять сведения о доходах физлиц, которые подпадают под налогообложение, в том числе данные о льготах и суммах подоходного налога. В обновленном Налоговом кодексе прописали это требование.

Среди прочего нанимателям нужно будет сообщать про денежные компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, выходные пособия из-за разрыва трудового договора. Также в «супербазу» надо передавать данные о компенсациях, которые подпадают под налогообложение, при этом размер выплат превышает установленный чиновниками потолок.

При этом нанимателям не нужно сообщать о:

- выигрышах (а также возвращенных несыгравших ставках);

- доходах, которые относятся к государственным секретам, банковской тайне;

- доходах ИП, нотариусов от осуществления предпринимательской, нотариальной деятельности;

- доходах от продажи физлиц продукции растениеводства на своем земельном участке;

- доходах от сбора и сдачи ягод, орехов, грибов;

- доходах от сдачи вторичного сырья;

- о займах и кредитах физлицам;

- о микрозаймах и коммерческих займах;

- о займах физлицам по договорам займа денежных средств, которые заключили через сервисы онлайн-заимствования.

Также в Налоговом кодексе по-прежнему указано, что госорганы, иные организации, представительства иностранных организаций, ИП, нотариусы (который работают в нотариальном бюро) обязаны представлять сведения о доходах физлиц по специальному перечню правительства. Исключение — для информации, которая относится к государственным секретам или банковской тайне.

Что изменили для банков и сделкам с ценными бумагами

Белорусскую валютно-фондовую биржу обязали представлять налоговикам информацию о сделках с ценными бумагами, которые были совершены с участием физлиц.

Сначала эту информацию будут предоставлять в МНС на электронных носителях, а позже — через общегосударственную автоматизированную информационную систему (ОАИС).

Чиновники также обязали банки сообщать налоговой о клиентах-физлицах, у которых общая сумма по приходным операциям за календарный год превысила 150 тысяч рублей.

Также банки должны предоставлять в МНС данные из кредитной истории физлиц, а также по электронным кошелькам (в том числе компаний и ИП).

Как сообщают в МНС, информацию о доходах физлиц за 2023 год налоговые агенты, то есть наниматели, обязаны будут представить до 1 апреля 2024 года.

До этого у налоговой не было базы по доходам населения?

Была. Министерство по налогам и сборам и до этого года вело базу данных учета доходов физлиц. У налоговиков и до этого была информация по зарплатам, пенсиям, пособиям, стипендиям, больничным, переводам из-за границы и многим другим выплатам. Сейчас речь идет о том, чтобы расширить список информации, а также чтобы она хранилась в одной базе.

«База доходов физических лиц — это дополнительный плюс для законопослушного гражданина, легально работающего. На сегодня и так у нас достаточно источников, из которых мы получаем информацию, — пояснял ранее министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. — Но тем не менее есть моменты, которые мы не видим. И нам приходится у гражданина иногда уточнять. Условно говоря, мы видим у гражданина приобретение недвижимости, но не видим доходов, по базам их нет. Начинаем выяснять, а человек говорит, что получил дивиденды, что-то еще. Начинаем все это проверять, и выясняется, что мы человека зря побеспокоили, скажем так».

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