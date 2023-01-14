В Лунинце экстренно заканчивают модернизацию казарм для российских военных 10 14.01.2023, 18:38

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Казармы должны быть готовы уже к 16 января.

Казармы на военном аэродроме в Лунинце должны быть готовы к военным «учениям», начало которых запланировано на 16 января, пишет сайт «Медиа-Полесье».

Генподрядчиком строительства является Лунинецкое ПМК-19. Но ввиду срочного введения объекта в строй, в капитальном строительстве участвуют разные организации.

У всех, кто работает на стройке, изымаются телефоны при входе на объект, поэтому снять саму стройку нет возможностей.

Как рассказал строитель, работа ведётся под присмотром вооружённых людей.

Ранее военный аэродром использовался для учений. На фото белорусские военные во время учений в 2017 году.

Материалы и оборудование для казармы используются самые современные. Также полностью перестроена дорога при въезде в военную базу. Вырубались для расширения дороги вековые леса.

Военный аэродром в Лунинце задействовали во время совместных с Россией «учений». На аэродром прибыли российские СУ-35, позже – штурмовики СУ-25СМ. На боевое дежурство заступили ЗРК С-400 и «Панцирь-С».

Перед вторжением российских войск в Украине в Лунинецкий район приезжал Лукашенко. Неоднократно российская военная техника была замечена в Лунинце.

С местного военного аэродрома регулярно взлетали самолёты. Над головами жителей Лунинецкого района пролетали ракеты. На станции выгружали боеприпасы.

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