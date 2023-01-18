Падение вертолета возле детсада в Броварах: пять человек пострадали, есть погибшие 4 18.01.2023, 10:53

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Стали известны подробности трагедии.

В результате падения вертолета возле детсада в Броварах пять человек пострадали, есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря полиции Киевской области Ирины Прянишниковой «Суспильному».

«Предварительно известно об около пяти раненых, также есть погибшие из-за падения вертолета в Броварах», - рассказала Прянишникова.

«В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные», — сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова также подтвердила, что в Броварах возле детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар. Людей пришлось эвакуировать.

По информации Кулебы, по состоянию на 9:16 всех эвакуировали.

По предварительным данным, среди детей пострадавших нет.

Причины крушения пока не известны.

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