«Часть вертолета до сих пор висит на крыше подъезда» 1 18.01.2023, 15:21

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Фото: AP

Очевидцы рассказали новые детали авиакатастрофы в Броварах.

Очевидцы крушения вертолета в Броварах 18 января рассказали, как произошла авария.

Местные жители Броваров рассказали, что самолет якобы загорелся еще в воздухе, а уже потом упал на детский сад.

Об этом они рассказали в комментариях ТСН.

Одна из очевидцев последствий трагедии в Броварах так описала то, что увидела: «Часть вертолета до сих пор висит на крыше подъезда. Насколько понятно, он сначала упал на дом. Другая часть вертолета упала рядом с детским садиком... Погибшие пока лежат накрытыми на улице».

«Мы живем рядом с тем двором, куда упал вертолет. Моя сестра, которая шла в тот момент в магазин, увидела, что при падении, еще в небе этот вертолет уже горел», — рассказала ТСН одна из жительниц Броваров.

Другие местные жители, над чьими домами пролетел вертолет, тоже подтверждают, что он загорелся еще в небе.

«Аллея любви была свободна, мог сесть туда, но он кружил, я тогда вела малышей в школу и садик, все слышали», — пишет жительница Броваров в местном телеграмм-канале.

Другие люди отмечают, что над городом с утра навис сильный туман, в результате чего пилот мог просто не видеть, куда приземлить летательный аппарат.

Также местные говорят, что звук вертолета был нестабильным, «было слышно, что с ним что-то не так».

«Живу за «Крона Парком» (личный дом). Когда вертолет пролетал рядом возле нас, было слышно, что с ним что-то не так. Звук был нестабильный, казалось по звукам то летел вверх, то вниз, вообще пропадал. Казалось, что то был кукурузник», — пишут в местных телеграмм-каналах.

«Вертолет сделал три круга над «Форой», полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, загорелся и все», — рассказал житель Броваров.

Работница детского сада, на который упал вертолет, рассказала, что на момент крушения в детском учебном заведении находилось много детей и работников. Некоторые из них успели выбежать на улицу, однако многие остались внутри.

«Сначала гудело, как будто что-то летит, мы притихли, потом началось зарево, и мы услышали взрыв. Все прилегли на землю, потом эвакуировались», — рассказала еще одна воспитательница детского сада.

По ее словам, событие произошло около 8:00 утра. В это время родители начали приводить детей в заведение.

Напомним, в среду, 18 января, около 8 утра, в Броварах вблизи детского сада и многоэтажек упал вертолет.

На сегодня известно, что погибли уже 18 человек, среди них – трое детей. Ранения получили – 26 человек, среди которых 15 детей. В авиакатастрофе также погибло руководство МВД – министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин.

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