Погибло руководство МВД Украины 4 18.01.2023, 11:13

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(обновляется) Они разбились на вертолете, который упал под Киевом.

В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД Украины. Они находились в вертолете ГСЧС, сообщает глава Нацполиции Игорь Клименко.

РБК-Украина сообщает, что на борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Как писал сайт Charter97.org, всего известно о 18 погибших, из них 3 детей. Из погибших 9 человек находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из них 10 детей.

Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали.

Фото: Reuters

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