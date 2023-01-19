Баскетболисты «Минска» проиграли 21 матч из 22-х в Единой лиге ВТБ 4 19.01.2023, 21:23

Перед началом сезона клуб отказался от прежнего названия «Цмокі».

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ закончился первый этап. Баскетболисты «Минска» проиграли 21 матч из 22-х. В четверг в гостях было поражение от «Самары» — 71:78 (19:18, 19:26, 19:17, 14:17).

Белорусский клуб проводит катастрофический сезон. Перед его началом он отказался от прежнего названия «Цмокі». С 28 января для «Минска» начинается второй этап — матчи в группе «В».

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