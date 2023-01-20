Новый министр обороны Германии: Немецкие танки могут уехать в Украину и без американских

Новый министр обороны Германии: Немецкие танки могут уехать в Украину и без американских7
- 20.01.2023, 10:20
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Вопрос о поставках Leopard 2 будет решен в ближайшие несколько дней.
Новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус считает, что поставка Украине немецких танков Leopard 2 не должна быть привязана к предоставлению танков M1 Abrams Соединенными Штатами.
Об этом Писториус сказал в интервью телеканалу ARD.
«Мне ничего не известно о подобной взаимосвязи», - сказал глава немецкого Минобороны в ответ на вопрос, готова ли Германия поставлять Украине танки Leopard только в том случае, если США поставят боевые танки Abrams.
На вопрос, будет ли Германия поставлять боевые танки без США, Писториус отметил, что это канцлер Олаф Шольц обсуждает с президентом США Джо Байденом.
«Я абсолютно уверен, что мы получим решение по этому вопросу в ближайшие несколько дней. Но сегодня я не могу сказать вам, как оно будет выглядеть», - отметил он.
Накануне СМИ написали, что канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выдвинул условие для поставки немецких танков Leopard 2 Украине - если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.
Публично Шольц подчеркивал, что решение о предоставлении танков должны приниматься только в координации с союзниками.