Мощный пожар в Иркутской области РФ: горят цистерны с топливом для армии 4 21.01.2023, 10:09

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Бензовоз вспыхнул прямо на железнодорожных путях.

В Иркутской области, в городе Ангарск, произошел пожар на нефтебазе. Загорелся бензовоз и несколько железнодорожных цистерн.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местные телеграмм-каналы и пресс-служба регионального МЧС.

По предварительной информации, пожар возник, когда заправляли бензовоз. Сначала загорелось топливо. Затем огонь перекинулся на три цистерны находившихся рядом железнодорожного состава.

Основная версия спасателей – это нарушение требований пожарной безопасности во время заправки цистерны.

По данным пропагандистского телеканала Минобороны РФ «Звезда», площадь пожара на нефтебазе составляет 400 кв. м. Привлечены 35 человек. О пострадавших не сообщается.

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